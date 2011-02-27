تدبر و تعقل باید پیوست شور انقلابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر یکشنبه در گردهمایی تجلیل از مبلغان اعزامی به مناطق محروم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد به ذکر چند نکته ای در راستای مستحکم تر شدن ثبات داخلی و تاثیرگذاری بیشتر انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: ما در برابر توطئه های داخلی نیاز به شور انقلابی داریم که الحمدلله جوانان و طلاب جوان ما این شور انقلاب را دارند، اما همان گونه که مقام معظم رهبری اشاره کردند، تدبر و تعقل باید پیوست این شور انقلابی باشد تا بهانه به دست دشمنان ندهیم.



وی تاکید کرد: اگر صرفا شور انقلابی در بین جوانان وجود داشته باشد ممکن است گاهی زیان هایی به انقلاب اسلامی وارد شود که قابل جبران نباشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم حجم وسیعی از توطئه ها و هجمه های دشمنان را متوجه مرکزیت انقلاب اسلامی یعنی مقام معظم رهبری دانست و با اشاره به وظایف خطیر روحانیت در راستای آگاهی بخشی به مردم اظهار داشت: روحانیون و مبلغان وظیفه دارند با بهره گیری از آیات قرآن کریم و تشریح نمونه های ملموس ویژگی های رهبری، مسئله ولایت را به صورت منطقی و مستدل برای مردم تبیین کنند.



وی با بیان اینکه باید به مردم آرامش و اطمینان داده شود گفت: نباید حرف هایی زده شود یا کارهایی صورت گیرد که مردم نسبت به آینده وحشت کنند و ناامید شوند.



حجت الاسلام اسکندری شیرازی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران تاکنون با صلابت راه خودش را طی کرده و با عزت و اقتدار هم به راهش ادامه می دهد و همان گونه که امام عظیم الشان فرمودند این پرچم به دست صاحب اصلی اش خواهد رسید.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم همچنین به تلاش دشمنان برای زیرسئوال بردن طرح هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و یادآور شد: مبلغان باید در برنامه های تبلیغی خودشان این مسئله را برای مردم توضیح دهند که با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، نه تنها مشکلی برای آنها به وجود نمی آید بلکه اگر این طرح با همکاری مردم به خوبی اجرا شود ثمرات زیادی برای جمهوری اسلامی دارد.



وی انقلاب اسلامی، بصیرت مردم و رهبری آگاه و هوشیار را از برکات اسلام، قرآن کریم و اهل بیت(ع) دانست و تاکید کرد: اگر اسلام و قرآن به خوبی برای مردم به ویژه جوانان تبیین و تبلیغ شود به همه ارکان نظام کمک خواهد کرد، از این رو نوآوری در سخن، طرح مطالب نو و جدید و استفاده از شیوه های مدرن تبلیغی باید در برنامه های مبلغین وجود داشته باشد.