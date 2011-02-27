نرخ باسوادی در شهرستان اسکو 99 درصد است

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین سرشماری سال 1385 و فعالیت های صورت گرفته چند سال اخیر نهضت سواد آموزی اسکو، تعداد کل بی سوادان 10 سال تا 49 سال این شهرستان 987 نفر بوده که از این تعداد 251 نفر را زنان و تعداد 736 نفر را مردان تشکیل داده اند.

وی نرخ مطلوب باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال در شهرستان اسکو را 98.63 درصد دانست و گفت: سهم بخش ایلخچی در این باسوادی 98.47 درصد و شهرستان اسکو 98.79 درصد است.

فاتح یادآور شد: با این آمار، شهرستان اسکو در زمینه رشه کنی بی‌سوادی از نرخ بالاتری نسبت به سایر شهرستان های آذربایجان شرقی برخوردار است.

فرماندار اسکو ریشه‌کنی بیسوادی در جامعه را اقدام موثری در راستای رسیدن به توسعه پایدار دانست و افزود: پیشرفت علمی و افزایش سطح سواد از شاخص‌های توسعه است و سواد و توسعه تناسب مستقیمی با همدیگر دارند.

یونس فاتح در مورد وضعیت فرهنگی شهرستان اسکو افزود: شهرستان اسکو یکی از فرهنگ سازترین و فرهنگ پرورترین شهرستان های کشور از لحاظ علمی به شمار می رود بطوریکه بیش از 250 کرسی استادی در دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشگاه شیکاکو متعلق به اهالی این شهرستان است.

فرماندار اسکو همچنین از ایجاد شهر دانشگاهی در این شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد این شهر دانشگاهی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان برای توسعه علمی و فرهنگی منطقه است.

وی افزود: ضروری است نخبگان علمی منطقه و استان در این خیزش فرهنگی همکاری کرده و با تبادل اطلاعات در مورد کارهای علمی و عملی برای ارتقای علوم و دانش منطقه نقش ایفا کنند.

فرماندار اسکو به نقش مهم جوانان در طول انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان کشور با روحیه و تفکر بسیجی همواره پشتیبان نظام بوده و در حل بسیاری از مشکلات پیشقدم بوده و با اتکای به همین تفکر و روحیه جوان، پیروز هشت سال دفاع مقدس شدند.

فاتح به اهمیت خودباوری در بین جوانان تاکید کرد و افزود: نخبگان علمی کشور با ارائه عملکرد و خدمات مثبت خود نشان دادند که با همت و تلاش می‌توان قله‌های رفیع توسعه و پیشرفت را فتح کرده و به ملتی تاریخ ساز و تمدن محور تبدیل شد.