فینالیست های چهار وزن دوم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 60 کیلوگرم عباس دباغی از ایران با شکست شاون بانچ از آمریکا به دیدار فینال راه یافت و بازار بازار گوریف از قرقیزستان نیز با پیروزی مقابل ایوانف از روسیه حریف دباغی در دیدار فینال شد. در وزن 74 کیلوگرم حسام مقدم با پیروزی مقابل جعفر قاسمی فینالیست شد و حسن طهماسبی با پیروزی مقابل مرتضی رضایی امشب برای کسب مدال طلا به مصاف مقدم می رود.

در وزن 84 کیلوگرم احسان امینی با شکست سعید ریاحی و احسان لشکری با پیروزی مقابل میثم جوکار امشب برای کسب مدال طلا به مصاف یکدیگر می روند. در وزن 120 کیلوگرم محمدرضا آذرشکیب با شکست لازاروف از قرقیزستان به دیدار فینال راه یافت و کمیل قاسمی با پیروزی مقابل خشایار دهستانی حریف آذرشکیب در دیدار نهایی شد.

مسابقات رده بندی و فینال یکشنبه شب برگزار می شود. دیروز در سه وزن اول رحیمی، حسین خانی و طحان به مقام نخست رسیدند.

سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور 7 کشور ایران، روسیه، ترکیه، مغولستان، قرقیزستان، کره شمالی و آمریکا که در سالن المپیک جزیره کیش در حال برگزاری است، امشب به پایان می رسد.