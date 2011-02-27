روکش آسفالت بیش از 7.5 کیلومتر معابر شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: برهمین اساس از ابتدای اسفند ماه سال جاری لغایت فروردین ماه سال 90 بیش از 7هزارو 632 متر مربع از معابر شرق تهران روکش آسفالت می شود.

وی با اشاره به مناسب سازی معابر و پیاده روهای سطح محدوده شهرداری منطقه 8 افزود: به منظور رفاه حال شهروندان و همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار، تمامی پیاده روهای منطقه مناسب سازی می شوند.

شهردار منطقه 8 گفت: مرمت نوارهای حفاری، مرمت جداوال و انهار، مرمت پلهای فلزی، تعویض و مرمت سنگدالها، مرمت و بازپیرایی حصار کارگاههای ساختمانی و... از جمله برنامه های اجرایی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8 در راستای طرح استقبال از بهار است.

وی در ادامه به تطبیق نقشه های ساختمانی با معیارهای استاندارد اشاره کرد و افزود: به منظور سهولت در تردد معلولین، شهرداریها نقشه های ساختمانی را با معیارهای استاندارد جهت مناسب سازی محیطی تطبیق می دهند.