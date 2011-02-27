آغاز طرح رضایت سنجی مشتریان 2000 نانوایی در گلستان

سید حمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اقدام براساس طرح مرکز پژوهش های غلات کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله استانهای کشور اجرایی شده است.

وی افزود : برای اجرای این طرح، بنرهایی با عنوان رضایت سنجی مشتریان و به صورت کددار چاپ شده که در هر یک از 2040 واحد نانوایی استان توزیع و نصب شده و هم استانی ها با مطالعه این بنرها می توانند نظرات خود را پیرامون کیفیت تولید و عرضه نان نانوایی ها با پیامک شماره 30001518 اعلام نموده و نتیجه نظرات اعلام شده را دریافت کنند.

میرآفتاب ادامه داد: شهروندان در ابتدا با وارد کردن کد نانوایی مورد نظر نمره کیفی را به نانوایی خواهند داد.

وی افزود: دراین بنرها مشخصات نان با کیفیت مطلوب شامل فرم و شکل مناسب، پخت یکنواخت و فاقد علائم سوختگی، خمیری و پارگی، سطح رویی و زیرین خوش رنگ، قابلیت جویدن مناسب و بو، طعم و مزه مطبوع و عوامل موثر در تولید نان با کیفیت مطلوب همچون استفاده از مواد اولیه با کیفیت (آرد، آب، خمیر مایه و نمک)، مخلوط کردن صحیح مواد اولیه جهت تهیه خمیر، عدم استفاده از مواد شیمیایی غیرمجاز، استفاده از افزودنی های مجاز در صورت نیاز، رعایت زمان تخمیر، پهن کردن صحیح چانه ها، رعایت زمان پخت و بهداشت فردی و محیطی، استفاده از تجهیزات و ماشین آلات استاندارد و نانوای ماهر و آموزش دیده، درج شده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان افزود: هم استانی ها در صورت عدم مشاهده هر یک از این مشخصات، می توانند از طریق یاد شده، کد نانوایی مورد نظر را اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری های لازم انجام شود.

