احتمال تغییر کاربری برخی از طرحهای پتروشیمی استانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدرنیا امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه خط لوله اتیلن غرب به عنوان بزرگترین خط لوله پتروشیمی جهان با بیان این که پیش بینی می شود فاز اول خط لوله از عسلویه تا بندر ماهشهر به منظور تامین خوراک مجتمع پتروشیمی اروند راه اندازی شود، گفت: قرار است در فاز اول خوراک این خط لوله توسط پتروشیمی مروارید تامین شود.

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه هم اکنون اولین مجتمع پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب در مرحله راه اندازی قرار دارد، تصریح کرد: ساخت مجتمع پتروشیمی پلیمر کرمانشاه هم اکنون بیش از 95 درصد پیشرفت اجرایی دارد و پیش بینی می شود تا شهریور ماه سال آینده تولید محصول از این واحد آغاز شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با بهره برداری از این مجتمع ساخت خط لوله اتیلن غرب هم به پایان خواهد رسید، تاکید کرد: تاکنون 40 درصد عملیات راه اندازی پلیمر کرمانشاه به انجام رسیده و پیش بینی می کنیم ساخت این مجتمع پتروشیمی با خواب سرمایه روبرو نشود.

وی در خصوص تعریف اولویت بندی برای ساخت و اجرای طرح های مختلف پتروشیمیایی توضیح داد: هم اکنون این اولویت بندی بر اساس تامین منابع مالی خوراک ،آب و گاز طبیعی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.

حیدرنیا با یادآوری اینکه برای ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی باید یک دیدگاه کلان درباره زنجیره ارزش، تولید محصولات وجود داشته باشد، افزود: هم اکنون برای ساخت خط لوله اتیلن مرکز تامین خوراک و آب به عنوان اولویتهای اصلی ساخت و راه اندازی واحدهای پتروشیمی مسیر این خط لوله مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برای راه اندازی مجتمع های پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن مرکز یک مدیریت واحد و یکپارچه پیش بینی شده است، اظهارداشت: هم اکنون مذاکرات برای تامین لیسانس این واحدهای پتروشیمی به طور همزمان آغاز شده است.

وی همچنین یکی دیگر از اقدامات برای ساخت و توسعه واحدهای پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه را تامین تضامین مالی واعتباری توسط وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد و افزود: اگر این تضامین توسط وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شود امکان تامین فاینانس های داخلی و خارجی توسط بخش خصوصی فراهم می شود.

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه درباره آخرین وضعیت ساخت مجتمع پتروشیمی ایران توضیح داد: هم اکنون به طوز همزمان ساخت واحد اتیلن و HD مجتمع پتروشیمی ایلام در حال انجام است که برای تکمیل واحد اتیلنی به حدود 3 سال زمان نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه یک مصوبه ای از وزارت نفت برای ایجاد یک انشعاب خط لوله اتیلن غرب به پتروشیمی ایلام اخذ شده است گفت: این خط لوله پتروشیمیایی کاربری دو منظوره دارد به طوری که می توان تا زمان بهره برداری از واحد اتیلن خوراک مورد نیاز واحد HD پتروشیمی ایلام از خط لوله اتیلن غرب تامین شود.

حیدرنیا همچنین در خصوص راه اندازی فاز دوم مجتمع پتروشیمی کارون بیان کرد: هم اکنون مذاکراتی با بخش خصوصی برای رفع مشکلات سرمایه گذاری فاز دوم این مجتمع پتروشیمی انجام شده و پیش بینی می شود سال آینده واحد اسید استیک پتروشیمی کارون راه اندازی شود.

وی درباره وضعیت ساخت 3 مجتمع پتروشیمی استانی لردگان یاسوج، زنجان و گلستان تصریح کرد: در پتروشیمی گلستان با اعمال تغییرات مدیریتی و رفع مشکلات با بخش خصوصی به زودی عملیات اجرایی آن شتاب می گیرد.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی پتروشیمی زنجان خبر داد و افزود: با فعال شدن صندوق توسعه ملی و تزریق بخشی از منابع مالی این صندوق به طرح های پتروشیمی روند ساخت و توسعه این صنعت شتاب خواهد گرفت.

حیدرنیا در ادامه با اعلام اینکه برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی به ویژه در مراکز استانها باید شرایطی همچون تامین آب، خوراک گاز طبیعی، سرویس های جانبی و منابع مالی در بلندمدت تامین شود اظهارداشت: در برخی از واحدهای پتروشیمی که امکان تامین آب در مدت 20 تا 30 سال وجود ندارد با اعمال برخی از تغییرات کاربری قرار است واحدهای پایین دستی جایگزین آنها شوند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمایش سرزمینی برای جانمایی و ساخت واحدهای جدید پتروشیمی را آغاز کرده است، خاطر نشان کرد: تاکنون ساخت هیچ واحد پتروشیمی در استانها هضم نشده است اما با تغییر کاربری برخی از صنایع پایین دستی جایگزین واحدهای قبلی خواهند شد.