سه بازیگر جوان به فیلم جدید ریدلی اسکات پیوستند

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین پیش از این چارلیز ترون، مایکل فاسبندر و نومی راپاسه برای ایفای نقش‌های اصلی فیلم "پرومته" برگزیده شده بودند.



هنوز هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات این فیلم منتشر نشده و اسکات مرحله پیش‌تولید را در سکوت خبری کامل پیش می‌برد. حتی هنوز مشخص نیست هر یک از بازیگران در این فیلم چه نقشی را بازی می‌کنند.



ادریس البا اخیرا در فیلم "ثور" نقش‌آفرینی کرده بود. کیت دیکی در فیلم "جاده سرخ " بازی کرده و شان هریس نیز در فیلم "برایتن راک" ایفای نقش کرده بود.



گفته می‌شود "پرومته" پیش درآمدی بر فیلم کلاسیک اسکات یعنی "بیگانگان" است. خود اسکات در این باره می‌گوید: "پرومته" داستان خلقت، خدایان و انسان‌هایی است که مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. فیلمبرداری فیلم به زودی در استودیوی پاین وود لندن آغاز می‌شود و قرار است فیلم در ماه ژوئن 2012 روانه سینماها شود.