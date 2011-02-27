حضور 45 کشور دنیا در اجلاس کنوانسیون رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری چهلمین سالگرد شکل گیری کنوانسیون رامسر در ایران گفت: 160 کشور عضو کنوانسیون بین المللی رامسر هستند که 40 سال پیش در شهر رامسر و با میزبانی ایران و برای مدیریت هر چه بهتر تالابها و بررسی چالشهای آنها آغاز به کار کرد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به نقش و اهمیت تالابها در زندگی جوامع محلی و تامین معیشت اقتصاد و همین طور خدمات طبیعی تالابها در حوزه مهار سیلابها و دیگر موضوعات، تاکید کرد: کنوانسیون رامسر قدیمی ترین پیمان زیست محیطی بین المللی دنیا است که موضوع آن به بحث آب و اکوسیستم مربوط می شود.

به گفته محمدی زاده، هزار و 916 تالاب در دنیا در لیست تالابهای رامسر به ثبت رسیده است و در سال 2002 در کشور اسپانیا تصمیم گرفته شد که مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر که در شهر گلاید سوئیس مستقر است در ایران شکل بگیرد و توافق دیگری در کره جنوبی شکل گرفت که میزبانی چهلمین سالگرد شکل گیری کنوانسیون رامسر را به ایران داد.پ

وی اظهار داشت: از یکسال قبل تمهیدات لازم برای برگزاری اجلاسی بین المللی در ایران اندیشیده شده و این اجلاس دارای ابعاد زیاد و اهمیت ویژه ای برای ایران است چرا که علی رغم شرکت در اجلاسهای بزرگی در دنیا، تا به حال میزبان اجلاسهای جهانی محیط زیست نبوده ایم.

رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: این اجلاس در همان سالن قدیمی که چهل سال پیش پیشنهاد شکل گیری این کنوانسیون داده شد جهت گرامی داشت این اقدام خاطره انگیز و بزرگ برگزار می شود و طی آن با انتشار بیانیه ای چالشها و مشکلات تالابها و همین طور راهکارها و ضرورت مدیریت یکپارچه تالابها به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.