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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

در آتش‌سوزیهای اخیر؛

2700 هکتار از جنگلهای گلستان سوخت

2700 هکتار از جنگلهای گلستان سوخت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به آتش سوزی جنگلهای استان در فصل پاییز گفت: این آتش سوزیها در دو هزار و 760هکتار از عرصه های جنگلی استان رخ داده بود.

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این سطح، دو هزار و 700 هکتار آن در جنگلهای طبیعی و پهن برگ و 60 هکتار در جنگلهای سورنی برگ در مینودشت و کلاله بود.

وی اظهار داشت: جنگلهای طبیعی تنها 10 درصد حسارت دیده اند که بصورت طبیعی قابل تجدید خواهند بود اما 30 هکتار ازجنگلهای سوزنی برگ 100درصد از بین رفته و باید تجدید کشت شوند.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در اداره کل منابع طبیعی برای اطفاء حریق اعتبار داریم اما کافی نیست و امکانات این اداره کل جوابگوی نیاز های استانی که سالانه به طور متوسط  بیش از 100 مورد حریق را شاهد است، نیست.
 
سلامتی ادامه داد: طرح پیشگیری و اطفاء حریق استان تدوین شده است که برنامه های کوتاه و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده است.
 
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: برنامه های کوتاه مدت شامل اموزش و ترویج است و آموزش در سطح روستاها و دستگاهها به منظور پیشگیری از حریق در نظر گرفته شده است.
 
وی اظهار داشت: برنامه های اجرایی در نظر گرفته شده در این طرح شامل تهیه تجهیزات مناسب با حریق سال جاری، در حریق امسال امکانات کم بود اما امکانات اولیه را دارا بودیم، با بالگرد و هواپیماهای سمپاش نیز قرارداد داشتیم.
 
وی افزود: برنامه های بلند مدت در این طرح شامل چهار ایستگاه زمینی اطفاء حریق برای مناطق بحرانی که دارای امکانات اطفاء حریق، ماشین های سنگین و کمک دار باشند.
 
وی گفت: در این مدت دو دستگاه ماشین کمک دار خریدار شده و در حال تجهیز است.
کد مطلب 1262717

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