مانور عملیات اقتدار در البرز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر شنبه مانور عملیات اقتدار با حضور مدیرکل راه و ترابری استان و اداره راه و ترابری کرج، پلیس راه استان تهران، پلیس راه استان البرز، سازمان آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی اجرا شد.

این مانور همزمان با روزهای پایانی سال و درمحور جنوبی آزاد راه کرج- قزوین در محدوده نیک کالا به اجر درآمد.

دراین عملیات که ضمن مسدود کردن مسیر و با رعایت دقیق نکات ایمنی به اجرا درآمد در تصادف صوری دو دستگاه خودرو، عوامل امدادرسان در واکنشی سریع و هماهنگ نسبت به اطفاء حریق ، نجات مصدومین حادثه و پاکسازی و بازگشایی به موقع محور اقدام کردند.

مدیرکل راه و ترابری البرز در پایان این مانور در صورت وجود هماهنگی میان سازمانهای ذیربط درهنگام وقوع چنین حوادثی .کمترین تلفات و خسارات جانی و مالی بروز خواهد کرد.

ارائه خدمات شبانه روزی به شهروندان در ایام نوروز

علی اصغر رضوی گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و مسافران ، کارکنان این اداره کل در تعطیلات نوروزی بصورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی هستند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ماموران راهداری این استان همانند گذشته در ایام عید مسافران نوروزی را در صورت نیاز یاری خواهند کرد.

رضوی بیان داشت: تیم های راهداری استان البرز با امکانات و تجهیزات کامل نیز در مکانهای تعیین شده آماده سرویس دهی به هموطنان و مسافران نوروزی هستند.

مدیر کل راه و ترابری استان البرز خاطر نشان کرد: کشیک نوروزی کارکنان این اداره کل از 26 اسفند ماه آغاز و تا پایان 15 فروردین ماه ادامه خواهد یافت.

رضوی یادآور شد: هموطنان می‌توانند از وضعیت هوا و جاده های مواصلاتی این استان از طریق سامانه گویای 141 آگاه شوند.