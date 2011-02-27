کرمانشاه قهرمان مسابقات تنیس روی میز زندانیان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هشتمین دوره از مسابقات تنیس روی میز زندانیان زندانهای کشور روز یکشنبه با حضور 20 تیم از زندانیان سراسر کشور در در محل سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

در دیدار پایانی این مسابقات نماینده کرمانشاه در بازی پایانی با شکست تیم اردبیل به مقام قهرمانی رسید، اردبیل دوم شد و تیمهای چهارمحل بختیاری و لرستان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات ‌استانهای لرستان، ‌اردبیل، ‌سیستان و بلوچستان، ‌خراسان رضوی، خوزستان، گلستان، فارس، زنجان، خراسان جنوبی، ‌کرمان، کرمانشاه، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،‌ چهارمحال و بختیاری، مازندران، قم و کهکیلویه و بویراحمد، گلستان و هرمزگان شرکت داشتند که طی سه دوره در 38 بازی نفرات اول این مسابقات مشخص شدند.

