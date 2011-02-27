مصوبات سفر هیئت دولت توسعه گمرکات بوشهر را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، ابوالفضل اکبرپور بعد ازظهر یکشنبه در جریان بازدید از گمرک کنگان در نشست با فرماندار این شهرستان اظهار داشت: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر در جریان سفر سوم ریاست جمهور و هیئت همراه دولت 9 پیشنهاد در جهت توسعه گمرکات استان بوشهر ارائه کرده بود که همه این پیشنهادات به تصویب هیئت دولت رسید.

وی اظهار داشت: با توجه به توسعه و افزایش فعالیتهای گمرکی در گمرکات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گناوه و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر این سه گمرک به دستگاه ایکس ری کانتینری که نقش بسزایی در تسریع فعالیتهای گمرکی دارد، مجهز خواهند شد.

مدیر کل گمرک بوشهر گفت: احداث ساختمان جهت گمرکات لاور ساحلی و امام حسن (ع) که جزو گمرکات جدید الاحداث مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به استان بوده از دیگر پیشنهاد این ستاد برای سفر سوم هیئت دولت بود که به تصویب هیئت دولت رسید.

وی ارتقای سطح اداری گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به اداره کل و ارتقای سطح اداری گمرکات ریگ، دیلم، کنگان، دیر و بوالخیر از دیگر پیشنهادات این ستاد عنوان کرد که به تصویب هیئت دولت رسید.

اکبرپور افزود: همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت درسفر سوم ریاست جمهوری به استان بوشهر، دولت سالانه 20 میلیارد تومان از محل اعتبارات دو دهم درصد درآمد فروش نفت جهت ایجاد زیرساختهای گمرکی و تجهیز آنان در استان بوشهر هزینه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر با 15 گمرک، دفترخانه گمرکی و اداره کل تنها دو وسیله نقلیه جهت انجام مأموریتهای اداری دارد که خرید حداقل 20 دستگاه خودرو سواری جهت استفاده در گمرکات استان پیشنهاد شده بود که به تصویب هیئت دولت رسید.