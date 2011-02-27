انتقاد چمران از دعوای وزارت بهداشت و محیط زیست بر سر زباله های بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران در آخرین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی تهران در سال جاری با بیان اینکه مقوله سلامت بویژه در شهرها اهمیت زیادی دارد، گفت: شورای شهر تهران در دوره اخیر مصوبات زیادی در حوزه سلامت شهری داشته که تعداد و کیفیت این مصوبات در مقایسه با دوره‌های مختلف این شورا بی‌نظیر است.

وی با انتقاد از به سرانجام نرسیدن کشمکشهای وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست درباره دفع زباله‌های بیمارستانی، عنوان کرد: بسیاری از بیمارستانها، دفع زباله‌های خاص بیمارستانی را با در نظر گرفتن موازین و استانداردهای بهداشتی انجام نمی‌دهند که آسیب و زیان آن متوجه مردم و جامعه پزشکی می‌شود.

چمران افزود: در حال حاضر عوارض عمومی دفع پسماندها از تمام افراد در کشور دریافت می‌شود که جمع کل آن حتی یک چهارم هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و دفع پسماندها نیز نمی‌شود. همچنین شورای شهر قانونی تصویب کرده که براساس آن شهرداریها به ازای دفع بهداشتی هر یک کیلو زباله بیمارستانی، مبلغی را از مسوولان آن بیمارستان دریافت خواهد کرد.

وی همچنین درباره تعداد محدود آرم طرح ترافیک ویژه جامعه پزشکی، گفت: تعیین تعداد آرم و محدوده طرح ترافیک تهران برعهده شورای شهر یا شهرداری تهران نیست و از سوی سازمان ترافیک کشور اعلام می‌شود. با این جود توصیه‌هایی به این سازمان برای افزایش تعداد آرم طرح ترافیک ویژه جامعه پزشکی خواهم داشت.

رئیس شورای شهر تهران با بیان این که پزشکان جایگاه والایی در جامعه دارند و مورد اعتماد مردم هستند، از حضور اعضای سازمان نظام پزشکی در جلسات شورای شهر تهران و اخذ مشاوره‌های تخصصی از آنان استقبال کرد.

در این جلسه دکتر سید شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با شاره به اینکه بیش از 40 هزار عضو سازمان نظام پزشکی در تهران به ارایه خدمات سلامت مردم مشغولند، خواستار توجه و رسیدگی به مسایل و مشکلات این پزشکان برای سهولت در امر خدمت ‌رسانی و بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوبتر شد.

وی افزود: داشتن شهری سالم در گروی افزایش و بهبود تعاملات شورای شهر تهران و سازمان نظام پزشکی است و حضور نمایندگان این دو ارگان در جلسات تصمیم‌گیری می‌تواند به ارتقای سطح بهداشت و درمان شهروندان تهرانی بیانجامد.

صدر همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران با کمیته سلامت شورای شهر تهران در قالب جلسات مشترک گسترش یابد.

در ادامه دکتر محمدرضا نوروزی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز با بیان اینکه جامعه پزشکی در میان صنوف مختلف، بیشترین ارتباط و تماس را با اقشار مختلف مردم در طول سال دارند، از رییس شورای شهر تهران خواست که این شورا و شهرداری تعامل و ارتباط ضعیف خود با جامعه پزشکی را بهبود بخشد تا با برآورده شدن نیازها و خواسته‌های طرفین، مردم بتوانند خدمات بهتری در سطح شهر دریافت کنند.

دکتر منصور بدخش، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران نیز در این جلسه خواستار مشارکت نمایندگان جامعه پزشکی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در مورد شهر تهران شد و ابراز امیدواری کرد شورای شهر و شهرداری تهران توجه کافی برای حل مسایل و مشکلات جامعه پزشکی داشته باشد.

در این جلسه ابتدا برخی از مشکلات و مسایل اعضای سازمان نظام پزشکی تهران در حوزه مسایل شهری از قبیل محدودیت تعداد آرم طرح ترافیک، عوارض شهرداری و جمع‌آوری ناگهانی تابلوی مطب پزشکان توسط عوامل شهرداری برخی مناطق بدون اطلاع و اخطار قبلی، توسط اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران عنوان شد.