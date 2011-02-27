فعالیت 119 شرکت حمل و نقل در بخش مسافر در گیلان

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این دو هزار ناوگان عمومی هزار و 246 سواری پلاک عمومی با سن متوسط پنج سال، 600 دستگاه انواع مینی بوس با سن متوسط 25.6 سال و 165 دستگاه اتوبوس با سن متوسط عمر 16 سال به خدمات دهی مردم استان مشغول هستند.

وی از فعالیت شش پایانه مسافری در استان خبرداد و اظهارداشت: در هشت ماهه گذشته چهار میلیون مسافر از طریق حمل و نقل عمومی جابجا شده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان با اشاره به فعالیت 161 شرکت حمل ونقل در بخش کالا خاطر نشان کرد: سه هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه باری با سن متوسط 16.5 سال در این استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد دو هزار و 34 دستگاه بارگیر ثابت و هزار و 600 دستگاه بارگیر غیرثابت (تریلرها) هستند.

وی اظهارداشت: طی هشت ماهه سال جاری هشت میلیون تن کالا در استان جابجا شده است که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

جیفرودی با اشاره به اینکه سه پایانه بار، سه شرکت حمل و نقل بین المللی، 103 نمایندگی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در استان فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: دراین مدت 440 هزار تن واردات و 370 هزار تن صادرات از مرز زمینی آستارا به کشور انجام شده است که به ترتیب 9 و 14 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی همچنین میزان ورود و خروج مسافر از مرز زمینی آستارا به کشور در هشت ماهه گذشته سال جاری رابه ترتیب 342 و 342 هزار نفر اعلام کرد.

مدیرکل پایانه های گیلان ازافزایش 114 درصدی آموزش شاغلان بخش حمل و نقل استان طی سال جاری خبرداد و افزود: طی 10 ماهه امسال تعداد چهار هزار و 519 نفر از شاغلان بخش حمل و نقل جاده ای اعم از رانندگان، مدیران و متصدیان شرکت های حمل و نقل استان با گذراندن 123 دوره آموزش با موضوعاتی نظیر بدوخدمت کالا، بدوخدمت مسافری، حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک، اخلاق حرفه ای، سلامت شغلی رانندگان، اصول و ضوابط ابعاد و اوزان بار، حمل و مهاربار، قوانین و مقررات حمل‌ ونقل جاده ‌ای و مهارت ‌های رانندگی آشنا شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که دوهزار و 110 نفر بوده، 114 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

وی اعلام کرد: از مجموع دوره‌ های گذرانده شده، هزار و388 نفر دوره مربوط به آموزش های بدو خدمت بخش بار و مسافر اختصاص داشته و سه هزارو 131 نفر دوره نیز مربوط به آموزش های ضمن خدمت بخش باری و مسافر بوده است و تعداد 84 نفر، دوره آموزشی ضمن خدمت بخش مسافری را گذرانده ‌اند، در ضمن سایر آموزش های مر تبط نیز ازسوی پلیس راه و جمعیت هلال احمر استان ارائه شده است.

جیفرودی ادامه داد: این تعداد دوره های آموزشی به همت انجمن های صنفی رانندگان کالا و مسافر استان و با هدف افزایش آگاهی و مهارت شاغلان بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به وظایف و مسئولیت های خود برگزار شد.