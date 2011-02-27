ترانزیت 8.3 میلیون تن کالا از خاک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در 10 ماهه سال 1389 بیش از 8 میلیون و 382 هزار تن انواع کالا به ارزش بالغ بر 26 میلیارد و 27 میلیون دلار از کشور ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی47 درصد و از نظر ارزشی35 درصد افزایش داشت.

از کل وزن کالاهای ترانزیت شده بیش از 292 هزار و 526 تن از طریق رویه کارنه‌تیر و 8 میلیون و 89 هزار و 907 تن به شیوه غیرکارنه‌تیر از کشورمان ترانزیت شد که کالاهای ترانزیتی به روش کارنه‌تیر نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 21 درصد افزایش و از لحاظ ارزش ریالی 13 درصد افزایش داشت و در رویه غیرکارنه‌تیر از نظر وزن 48 درصد و از حیث ارزش ریالی 36 درصد افزایش یافت.

به گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، از کل ترانزیت کشور در مدت مذکور براساس گروه‌های کالایی غیر کارنه‌تیر، از نظر وزن و ارزش، "مواد غذایی" دارای سهمی معادل 7 و 5 درصد، "خودرو" دارای سهمی معادل 3 و 11 درصد، "سوخت" دارای سهمی معادل 29 و 6 درصد و "سایر کالاها" دارای سهمی معادل 57 و74 درصد بود. در همین مدت بیشترین درصد افزایش وزنی مربوط به گروه سوخت با 181 درصد بود.

در این مدت، میزان ترانزیت وزنی به ترتیب متعلق به گمرک شهید رجایی با بیش از 2 میلیون و 951 هزار تن یا 35 درصد سهم، گمرک سرخس با یک میلیون و180 هزار و 51 تن یا 12 درصد سهم، گمرک باشماق با 899 هزار و 51 تن یا 11 درصد سهم، گمرک خسروی با 876 هزار و 58 تن یا 10 درصد سهم و گمرک بازرگان با 555 هزار و 94 تن یا 7 درصد سهم بود.

گمـرکات مذکور در 10 ماهه سال‌جاری از نظر وزنی سهمی معادل 75 درصد از کل وزن ترانزیت کالا در کشور را به خود اختصاص دادند.

در 10 ماهه سال 1389 در بین گمرکات کشور به لحاظ وزنی گمرک شهید رجایی با یک میلیون و 273 هزار و 16 تن یا 15 درصد سهم در رتبه نخست و گمرک بندر امام خمینی(ره) با یک میلیون و 239 هزار و 51 تن یا 15 درصد سهم، گمرک دوغارون با 920 هزار و 46 تن یا 11 درصد سهم، گمرک آستارا با 481 هزار و 20 تن یا 6 درصد سهم، گمرک سرخس با 465 هزار و 51 تن یا 6 درصد سهم در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. گمرکات مذکور از کل وزن ترانزیت کشور، سهمی معادل 52 درصد را به خود اختصاص دادند.

در 10 ماهه سال‌جاری از نظر وزنی کشور عراق با یک میلیون و 800 هزار و 44 تن یا 21 درصد، بیشترین سهم وزنی، چین با یک میلیون و 266 هزار و 5 تن و سهمی معادل 15 درصد، رتبه دوم، ترکمنستان با 924 هزار و 11 تن یا 11 درصد سهم، ازبکستان با 685 هزار و 4 تن یا 8 درصد سهم و آذربایجان با 639 هزار و 61 تن یا 8 درصد سهم، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. کشورهای مذکور معادل 63 درصد از میزان کل وزن ترانزیت را دارا بودند.

کشـور امارات متحده عربی با 2 میلیون و 505 هزار و 57 هزار تن یا 30 درصد، بیشترین سهم وزنی، افغانستان با یک میلیون و 474 هزار تن یا 18 درصد سهم، آذربایجان با یک میلیون و 101 هزار و 49 تن یا 13 درصد سهم، ترکمنستان با 754 هزار و 72 تن یا 9 درصد سهم و عراق با 638 هزار و 19 تن یا 8 درصد سهم رتبه‌های بعدی را در این مدت به خود اختصاص دادند. کشورهای مذکور معادل 77 درصد از میزان کل وزن ترانزیت را دارا بودند.