کشاورزان طبسی به آینده هدفمندی یارانه‌ ها امیدوار باشند

محمود اسدی به دنبال آزاد شدن نرخ برق و افزایش حدود 10 برابری قبوض برق چاه‌ های آب کشاورزی و درخواست جمع کثیری از کشاورزان دارای موتور چاه آب طبس مبنی بر تجدید نظر در نحوه محاسبه نرخ برق در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ ها امری بسیار لازم و ضروری بوده و آینده کشور به اجرای این طرح بستگی دارد شکی نیست، البته طبیعی است که در ابتدای اجرای بزرگترین طرح اقتصادی کشور یعنی طرح مهم و موثر هدفندکردن یارانه ‌ها، برخی مشکلات احتمالی وجود داشته باشد، اما با پیش ‌بینی ‌های انجام شده، به طور قطع همت مسئولان بر رفع مشکلات احتمالی است.

وی با اشاره به اعتراض جمعی از کشاورزان دارای موتور چاه آب کشاورزی شهرستان طبس نسبت به افزایش هشت تا 10 برابری نرخ برق عنوان کرد: تجدید نظر در تعرفه ‌های برق کشاورزی در صلاحیت و اختیار مسئولان محلی نیست اما در عین حال این مشکل از طریق نماینده مردم طبس در مجلس و فرمانداری شهرستان طبس به مرکز استان و مراجع ذیصلاح منعکس شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با دفاع از قانون هدفمندکرن یارانه‌ ها خطاب به کشاورزان یادآور شد: لازم است که همه ما در راستای اجرای هر چه بهتر طرح مهم و زیربنایی هدفمندکردن یارانه ‌ها همکاری و کمک کرده و در پیگیری و حل مشکلات احتمالی حاصل از اجرای این طرح اندکی شکیبایی داشته باشیم.

وی بیان داشت: در جریان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ‌ها، بسته ‌های حمایتی متنوعی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است که از جمله اقدامات حمایتی مرتبط با افزایش نرخ برق چاه‌ های کشاورزی، تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار، اجرای کانالهای بتنی و لوله‌ گذاری است که در راستای کاهش آب مورد استفاده از چاه‌ ها تاثیر بسزایی دارد.

اسدی اضافه کرد: اقدامات حمایتی از کشاورزان هم ‌اکنون در حال انجام است و با اینکه اعتبارات موجود کفاف نیاز تمام شهرستان را نمی ‌دهد، اما اعتبار تخصیصی به احداث کانال بتنی و لوله ‌گذاری، نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.

وی گفت: در رابطه با کشاورزی حفاظتی و تسطیح و یکپارچه‌ سازی اراضی کشاورزی نیز اقداماتی در حال انجام است اما طبیعی است که این اقدامات تاثیر فوری نداشته و اثرات مثبت آن در طول زمان مشخص خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس خاطرنشان کرد: افزایش هشت تا 12 برابری قیمت برق، مشکلی است که با بسته ‌های حمایتی درنظر گرفته شده به سرعت جبران نخواهد شد و بر همین اساس بهتر است راهکاری برای رفع یا حداقل بهبود فوری این مشکل اندیشیده شود.

وی افزود: وظیفه جهاد کشاورزی شهرستان طبس در رابطه با این مشکل، انعکاس موضوع و نظرات کشاورزان به مرکز استان برای بررسی است که این کار بلافاصله انجام شده و حتی این موضوع در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها و قبل از صدور قبوض برق چاه‌ های کشاورزی نیز به مراجع ذیصلاح منتقل شده است.