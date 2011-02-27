سفرهاه آبی دشت گلستان فقیر و شور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: سفره های زیرزمینی نوار میانی از نظر کمی منـاسب بوده ولی به لحـاظ کیفی بدلیل استقرار صنایع و تاسیسات آلاینده در این ناحیه بعضا چاهها دارای آلودگی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یادآور شد: نوار جنوبی که دارای سفره های آبی زیرزمینی بسیار غنی و با کیفیت است.

وی سطح بندی تاسیسات آبرسانی روستاهای استان گلستان را شامل سطح یک ویژه روستاهایی که 100 درصد از تاسیسات سالم آب برخوردارند و تعداد آنها 571 روستاست، اعلام کرد.



وی افزود: سطح دو شامل روستاهایی است که تاسییات آبرسانی آنها کمتر از 30 درصد دچار مشکل است که تعداد آنها 246 روستاست.



خواستار گفت: سطح سه شامل روستاهایی است که تاسیسات آبرسانی آنها بین 30 تا 70 درصد دچار مشکل است که تعداد آنها 157 روستاست.



وی ادامه داد: استان گلستان از لحاظ جمعیت روستایی 51 درصد است، در خصوص بعد خانوار رتبه 15 کشوری و از لحاظ بعد جمعیتی رتبه 11 کشور را به خود اختصاص داده است.



وی اظهار داشت: 58 پروژه آبرسانی روستایی در استان گلستان در دست اجراست که این پروژه ها در غالب 46 مجتمع آبرسانی و 12 پروژه آبرسانی تک روستایی که در مجموع 688 روستا را با جمعیت 550هزار نفر در بر می گیرد.



به گفته وی، برای تکمیل و بهره برداری از این مجتمع های آبرسانی روستایی در استان 280 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان اظهار داشت: تاکنون برای تکمیل این مجتمع های آبرسانی 90 میلیارد تومان توسط دولت نهم و دهم جذب شده است.



وی از وزیر نیرو، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار گلستان و نمایندگان مجلس که سهم بسزایی در جذب این اعتبارات داشتند قدر دانی کرد.



وی اظهار داشت: اعتبارات آبرسانی در پنج سال قبل از دولت نهم و دهم در حدود 24میلیارد تومان بوده که این اعتبار در دولت نهم و دهم به مبلغ 121میلیارد تومان رسیده است.



خواستار یادآور شد: با توجه به اعتبار 18 میلیارد تومانی اختصاص یافته در خصوص آبرسانی روستایی در سالجاری به شرکت آبفار گلستان چنانچه با پی گیری های نمایندگان مجلس و وزرات نیرو، حدود 18 میلیارد تومان دیگر به این اعتبارات اضافه شود در مجموع اعتبار شرکت به رقم 36 میلیارد تومان خواهد رسید.

به گفته وی با این اعتبار خدما آبرسانی به روستاها در استان گلستان 1.5 برابرافزایش می یابد.