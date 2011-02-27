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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

یک استاد دانشگاه اعلام کرد:

بی تحرکی و مصرف سیگار مهمترین عوامل پوکی استخوان در زنان

بی تحرکی و مصرف سیگار مهمترین عوامل پوکی استخوان در زنان

دبیر علمی نهمین کنگره زنان و مامایی ایران، از بی‌تحرکی، مصرف دخانیات و رژیم غذایی نادرست به عنوان عوامل اصلی ایجاد پوکی استخوان در بانوان و خصوصا پس از سنین یائسگی نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالفضل مهدیزاده،‌ استاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: بیماری استئوپروز یا پوکی استخوان به عنوان یک بیماری خاموش شناخته می‌شود که متاسفانه کمتر کسی آن را باور دارد و در اثر بی‌تحرکی، مصرف دخانیات و رژیم نادرست غذایی در بانوان و خصوصا پس از دوران یائسگی تشدید شده و همزمان با اولین شکستن استخوانها، فرد با آن مواجه می‌شود.

وی گفت: استخوانهای بدن بخصوص در بانوان در سنین میانسالی و پس از یائسگی با از دست دادن بافت خود دچار پوکی و مستعد شکستگی می‌گردند که این امر خصوصا در استخوان‌های ستون فقرات و استخوان سر لگن بیشتر اتفاق می‌افتد که فرد با اولین زمین خوردن دچار شکستگی استخوان می‌گردد.

مهدیزاده راههای پیشگیری را از سنین جوانی و جهت مقابله با پوکی استخوان شامل ورزش و پرهیز از بی تحرکی، عدم استفاده از دخانیات و داشتن رژیم غذایی سرشار از کلسیم برشمرد و افزود: مصرف روزانه شیر، ماست (که بیشترین میزان کلسیم را داراست)، کشک، سبزیجات و میوه‌ها در کنار مکمل‌های کلسیم می‌تواند در حفظ بافت استخوانها از تخریب بیشتر جلوگیری کند و لازم بذکر است که درمان این بیماری در سنین پس از یائسگی، تجویز مکمل‌های حاوی کلسیم، ورزش مناسب سن و سال فرد، داروهای ضد پوکی استخوان و در موارد خاص و با تشخیص پزشک هورمون درمانی است.

وی، پوکی استخوان را یک بیماری شایع در سراسر دنیا ذکر و تاکید کرد: متاسفانه بی تحرکی و قرار گرفتن بیش از حد در وضعیت‌های نشسته و یا خوابیده که امروزه در بانوان جوان ایرانی بیشتر با آن مواجه هستیم و همچنین مصرف سیگار از عواملی هستند که باعث می‌شوند شاهد فرسایش بیشتری در استخوانها و مفاصل باشیم. زنان اروپایی به علت تحرک مناسب و ورزش حتی در سنین بالای 80 و 90 سالگی به راحتی راه رفته و زندگی می‌کنند در حالی که بانوان ایرانی از سنین 50 و 60 سالگی به بالا دارای کمردرد و زانودرد شدید بوده و عمدتا برای راه رفتن نیاز به عصا دارند.

دبیر علمی نهمین کنگره زنان و مامایی ایران بحث پوکی استخوان و راههای پیشگیری و درمان آن را به عنوان یکی از سرفصلهای مهم نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران که در آبان ماه سال آینده برگزار می‌شود عنوان کرد و با هشدار به بانوان جوان ایرانی گفت: در صورت بی تحرکی و ورزش نکردن و نداشتن رژیم غذایی مناسب و حاوی کلسیم کافی در آینده نزدیک در کشورمان شاهد نزدیک شدن هرچه بیشتر سن پوکی استخوان به سنین جوانی خواهیم بود.
کد مطلب 1262743

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