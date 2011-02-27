ایجاد یک نهاد نظارتی برای فعالیت رگولاتورها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور امروز یکشنبه در دوازدهمین اجلاس شورای رگولاتورهای جنوب آسیا (SATRC) با تاکید بر اینکه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساکنان جهان را به گونه‌ای به یکدیگر نزدیک کرده که در کمتر از ثانیه‌ای وقایع دوردست‌ ترین نقاط دنیا را به جهان نشان می‌دهد گفت: حیات و توسعه پایدار جوامع بشری بر پایه برخورداری از فناوری روز ارتباطات قابل تصور است و بدون شک شکل‌گیری چنین قابلیت جهانی امری اتفاقی نبوده و بیشتر از همه مرهون برنامه‌ریزی و مدیریت عالمانه فناوری‌های متنوع در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه همکاری و تبادل تجربیات کشورها در قالب عضویت در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی همچون APT و ITU امری حیاتی است اضافه کرد: در این میان اجلاس SATRC به عنوان یک تشکل منطقه‌ای می‌تواند نقش بسزایی در این مهم ایفا کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رگولاتوری ها را متولی منابع ملی عنوان کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات ایران به دنبال تنظیم روابط در بازار بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه رقابت آزاد در حوزه ICT است که در همین راستا با صدور پروانه‌های مختلف زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده است.



کرم پور با اشاره به وضعیت فعلی پروانه‌های صادر شده در کشور اظهار داشت: تاکنون برای دو شبکه پیجر، پنج شبکه سیار، 6 شبکه ثابت، هفت مجوز SAP و 11 مجوز PAP در کشور پروانه صادر شده است. همچنین 3 هزار و 111 مجوز فرکانس برای استفاده کنندگان فرکانس رادیویی، 5 پروانه DMPCS و 5 اپراتور وایمکس در 31 استان کشور پروانه صادر شده است.

وی با تاکید بر تقویت و پیشبرد برنامه‌ها و اهداف SATRC پیشنهاداتی را برای تدوین و طراحی مواضع مشترک کشورهای عضو این اجلاس در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی توصیه کرد و گفت: ایفای نقش جمعی و موثر در معماری مسائل مهم ICT در عرصه جهانی به عنوان صحنه گردان مقتدر در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و در فرآیندهای تصمیم سازی تعیین کننده باید مدنظر قرار گیرد.



وی گفت: توانمندسازی خود تا سطح بازیگر تأثیرگذار در صحنه منطقه‌ای و جهانی و نیز تدوین، طراحی و اجرای برنامه جامع برای استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشورهای عضو باید در دستور کار باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعیین اولویت‌ها و محورهای راهبردی برای طراحی، اهداف و برنامه‌هایی از قبیل گسترش سرویس‌های باند پهن در مناطق محروم در کشورهای عضو و همکاری منطقه‌ای در خصوص مدیریت تهدیدات سایبری و مبارزه با جرایم سایبری باید در دستور کار قرار گیرد افزود: علاوه بر این پیشنهاد می شود اولویت‌ها و محورهای راهبردی این برنامه شامل استفاده از دوره‌های تخصصی، کارگاههای آموزشی با هدف تربیت نیروی انسانی موردنیاز به خصوص در زمینه رگولاتوری، تبادل تجربه و خدمات مشاوره ‌ای تخصصی و مطالعه موردی، حضور موثرتر و هماهنگ گروههای مطالعاتی APT و ITU و تأثیرگذاری مثبت در تصمیم‌سازی‌های جمعی باشد.

کرم پور گفت: تقویت و نظام روابط خود با سایر نهادها و کارگزاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جملهPT ، ITU ، APPU و UPU در قالب یک برنامه مدون و هماهنگ برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات در دستور کار قرار گیرد. همچنین یک نهاد نظارتی برای نظارت بر فعالیت‌های رگولاتورها در منطقه (SATRC) ایجاد شود.