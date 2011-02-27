برنده مناقصه طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، بیان داشت: پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای فنی ومالی کنسرسیومهای شرکت کننده درمناقصه بین المللی طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس، برنده نهایی این طرح بزرگ و ملی فردا طی یک نشست خبری و تلویزیونی با حمید بقایی حضور معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور معرفی می شود.

وی ادامه داد: از شهریور ماه سال جاری که اسناد مناقصه بین المللی شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس عرضه شد تعداد 12 گروه مشارکت متشکل از شرکتهای ایرانی وخارجی دراین مناقصه شرکت کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: درمرحله بعدی ارزیابی کیفی اسناد ارایه شده توسط 12 گروه مشارکت متقاضی مورد بررسی دقیق وفنی قرار گرفت ودرنهایت شش متقاضی موفق به کسب امتیاز لازم جهت شرکت درمناقصه شدند.

موسوی عنوان کرد: این شش شرکت برای خرید اسناد نهایی مناقصه پل خلیج فارس دعوت شده و پس از بررسی نهایی اسناد فنی ومالی کنسرسیومهای مذکور برنده نهایی طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس فردا دوشنبه با حضور خبرنگاران واصحاب رسانه معرفی می شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به حمایتهای دولت دراجرای طرح های ملی در این منطقه تصریح کرد: اجرای طرح پل خلیج فارس موجب رونق وشکوفایی اقتصادی کشور بویژه درزمینه ترانزیت وحمل ونقل خواهد شد.

مجری پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس اظهارداشت: اجرای طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس به تصویب دولت رسیده و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجری طرح معرفی شده است.

وی افزود: این طرح درقالب فاینانس اجرا می شود که 15 درصد از اعتبارات پروژه توسط دولت تامین و 85 درصد توسط سرمایه گذاران داخلی وخارجی تامین خواهد شد.

مجری طرح ملی پل خلیج فارس ادامه داد: هزینه اجرای این طرح بالغ بر 650 میلیون یورو پیش بینی شده است که با اجرای آن شاهد تحولی عظیم دراقتصاد کشور وتبدیل منطقه آزاد قشم به عنوان قطب اقتصادی وترانزیتی خلیج فارس خواهیم بود.

موسوی یاد آور شد: با بهره برداری از پل خلیج فارس جزیره قشم از طریق بندرلافت به بندر پل در بندرعباس متصل وقشم به عنوان شاهراه اصلی درمسیر کریدور شمال جنوب ایفای نقش می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم زمان کلنگ زنی پل خلیج فارس با حضور رئیس جمهور را پیش از این 18 بهمن ماه سال جاری اعلام کرده بود که سپس اعلام شد این مراسم با دو هفته تاخیر انجام خواهد شد که با گذشت این دو هفته هنوز زمان دیگری برای آغاز عملیات اجرایی پل خلیج فارس اعلام نشده است.