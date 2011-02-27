کشاورزی فرهنگ و هویت گیلانی هاست

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه توسعه کمی و کیفی کشاورزی دراستان گیلان نیازمند سرمایه گذاری کلان و ویژه است، افزود: حضورموثرتر کشاورزی استان در بخش صادرات و دست یافتن به توسعه چشمگیر در این بخش نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر و همچنین عزم همگانی است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه موجب رونق اقتصادی، اشتغال ورشد توسعه در کشور خواهد شد و اگر بخواهیم دراین حوزه برای جذب سرمایه گام های خوبی برداریم نیاز به امنیت اقتصادی است.

استاندار گیلان گفت: این استان با توجه به داشتن ظرفیت های قوی وبه عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشورنیازمند توجه بیشتربه ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی و تولید محصولات با کیفیت برای مصرف کننده داخلی و خارجی است.

قهرمانی چابک گفت: تمامی مردم ایران، استان گیلان را به کشاورزی می شناسند و باید سعی کرد در جهت حفظ محصولات استان از قبیل برنج، زیتون، مرکبات، فندق، بادام، پیله کرم ابریشم و سایر گونه ها گام برداشت.

وی اظهارداشت: مدیریت استان امروز همانند خود کشاورزان نسبت به محصولات کشاورزی استان شناخت دارد و همیشه سعی شده جلوتر از کشاورزان گام بردارند.