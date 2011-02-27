به گزارش خبرگزاری مهر، مشفق کاشانی گفت: خوشبختانه شاعران جوان زیادی با جدیت و انگیزه در زمینه شعر فعالیت می‌کنند که در بین آنها استعدادهای درخشان فراوانی وجود دارد.

وی توجه به این استعدادها و ایجاد فرصت برای رشد و باروری آنها را وظیفه مسئولان فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: تاسیس جشنواره شعر فجر اقدامی در همین جهت محسوب می شود و امیدوارم که عواید آن شامل حال تمامی بخشهای فرهنگی در کشور شود.

مشفق کاشانی اضافه کرد: از جمله اقدامات بسیار خوبی که در این جشنواره صورت می گیرد توجه به شاعران شهرستانی است و این فرصت مناسبی برای عیار سنجی هر شاعر در سطح ملی و حتی فراملی است.

این شاعر پیشکسوت در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای مستعد جوان با حضور در جشنواره شعر فجرخود را در معرض قضاوت و ارزیابی کارشناسان قرار دهند تا نقاط قوت و ضعف کارهایشان روشن و راه برای فعالیت موثرتر آنها در آینده گشوده شود.

