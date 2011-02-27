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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

مشفق کاشانی:

جشنواره شعر فجر سطح فرهنگی جامعه را ارتقاء می‌دهد

جشنواره شعر فجر سطح فرهنگی جامعه را ارتقاء می‌دهد

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر، برگزاری این جشنواره را اقدامی در جهت اعتلای سطح فرهنگی در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشفق کاشانی گفت: خوشبختانه شاعران جوان زیادی با جدیت و انگیزه در زمینه شعر فعالیت می‌کنند که در بین آنها استعدادهای درخشان فراوانی وجود دارد.

وی توجه به این استعدادها و ایجاد فرصت برای رشد و باروری آنها را وظیفه مسئولان فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: تاسیس جشنواره شعر فجر اقدامی در همین جهت محسوب می شود و امیدوارم که عواید آن شامل حال تمامی بخشهای فرهنگی در کشور شود.

مشفق کاشانی اضافه کرد: از جمله اقدامات بسیار خوبی که در این جشنواره صورت می گیرد توجه به شاعران شهرستانی است و این فرصت مناسبی برای عیار سنجی هر شاعر در سطح ملی و حتی فراملی است.

این شاعر پیشکسوت در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای مستعد جوان با حضور در جشنواره  شعر فجرخود را در معرض قضاوت و ارزیابی کارشناسان قرار دهند تا نقاط قوت و ضعف کارهایشان روشن  و راه برای فعالیت موثرتر آنها در آینده گشوده شود.
 

کد مطلب 1262747

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