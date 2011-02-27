محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: همایش نقد و بررسی پیش‌نویس قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران 18 اسفند 1389 در تالار اجتماعات شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این همایش 8 تا 10 مقاله از سوی حقوقدانان و کارشناسان این حوزه ارائه و میزگردهایی نیز در موضوعاتی مانند حقوق اخلاقی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در پیش‌نویس قانون جدید، مقایسه این پیش‌نویس با الزامات مقرر در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون برن، رُم و موافقتنامه TRIPS، حقوق تعریف شده در پیش نویس قانون جدید برای پدیدآورندگان در فضای سایبر و ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری در پیش نویس قانون جدید برگزار می‌شود.

دبیر این همایش هدف اصلی آن را بررسی نقادانه پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط خواند و ابراز امیدواری کرد پیشنهادهایی که در این همایش مطرح خواهد شد، به بهتر شدن این لایحه و فراهم آوردن مقدمات مورد نیاز برای اجرای آن کمک کند.

به گفته صادقی علاوه بر خودِ وی برخی دیگر از استادان رشته حقوق مانند سیدحسین صفایی، سیدحسن میرحسینی، سیدحسن شبیری، دکتر وحید، طارمسری، محسن صادقی و ستار زرکلام در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران همچنین از برپایی گردهمایی سالانه این انجمن در روز برپایی همایش مذکور خبر داد.