رونمایی از بزرگترین سفره هفت سین کشور در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیرازگفت: با توجه به اینکه شهر مقدس شیراز همواره در ایام نوروز میزبان بسیاری از هموطنان می باشد که به قصد زیارت و سیاحت به این شهر می آیند بزرگترین سفره نوروزی در آغاز سال 90 در شهر شیراز به نمایش گذاشته می شود.

فرماندار شیراز گفت: تمام دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا زائران و مسافران نوروزی، شیراز را با خاطره خوش ترک کنند.

وی با اعلام آمادگی برای میزبانی از زائران شهر مقدس شیراز، تبادلات فرهنگی و اقتصادی را از آثار مهم سفر عنوان کرد و اظهار داشت: باید مسئولاندستگاههای اجرایی با برنامه ریزی و فراهم کردن امکانات مناسب، میهمانان نوروزی را در این شادی یاری کنند.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز ادامه داد: شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و همچنین به خاطر دارا بودن آثار غنی تاریخی، فرهنگی و مذهبی همواره در فصول مختلف به ویژه بهار شاهد حضور جمعیت کثیری از زائران و مسافران بوده که باید سعی کرد میزبانی از این زائران به نحو مطلوب انجام شود.

ضرورت ساماندهی تابلوهای راهنمایی در سطح شهر

قاسمی در این راستا توجه به تابلوهای راهنمایی و استقرار ایستگاههای اطلاع رسانی در ورودیهای شهر و همچنین در سطح شهر را ضروری دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده بحث عدم توجه به تابلوهای راهنمایی است که این مهم در نورروز 90 باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مسافران نوروزی نباید در خیابانها سرگردان شوند ضمن اینکه با توجه به نقاط قوت و ضعف ستاد تسهیلات نوروزی در سالهای گذشته، باید نسبت به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی سال 90 اقدام شود.

قاسمی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با اطلاع‌رسانی جامع، مراکز گردشگری و آثار تاریخی را به شهروندان معرفی کنند.

ممنوعیت عملیات حفاری از 15 اسفندماه در سطح شهر

فرماندار شیراز با اشاره به زیباسازی و مبلمان شهری شیراز که توسط شهرداری در حال انجام است، خواستار توجه ویژه به این مهم شد و تصریح کرد: خط کشی خیابان و معابر، توجه به فضای سبز پارکها و سطح شهر باید با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری شود.

وی وظیفه شهرداریها را در این ایام آماده سازی کمپهای اسکان مسافر، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، جمع آوری متکدیان و دستفروشان از سطح شهرها، تامین روشنایی پارکها و آماده سازی سرویسهای بهداشتی سطح شهرها دانست و گفت: در همین راستا و به جهت حفظ زیبایی شهر از 15 اسفندماه هرگونه حفاری از طرف ادارات خدماتی در سطح شهرممنوع است.

پتانسیل شهر باید در جهت میزبانی از زائران و مسافران نوروزی استفاده شود

قاسمی با بیان اینکه از تمام پتانسیل شهر باید در جهت میزبانی از زائران و مسافران نوروزی استفاده شود، خاطرنشان کرد: در نوروز 90 بیش از یک هزار و 200 پارکینگ در هسته مرکزی به پارکینگهای سال قبل اضافه شده ضمن اینکه تمام ادارات نیز باید ظرفیت پارکینگ خود را در اختیار ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز قرار دهند.

فرماندار شیراز اذعان کرد: در صدد هستیم امسال در ایام نوروز حداقل ترافیک را در معابر حساس شهر شیراز و بیشتر کردن امکانات رفاهی و خدماتی را اعمال کنیم تا مسافران و گردشگران از رضایت مندی بیشتری برخوردار باشند.

توجه به پاکسازی اطراف حرمین مطهر از دست فروشان، معتادان و ولگردان

قاسمی در ادامه خواستار پاکسازی اطراف حرمین مطهر شاهچراغ (ع) و سیدعلاء الدین حسین (ع) شد و گفت: باید دست فروشان، اغذیه فروشیهای غیربهداشتی، معتادان، ولگردان و ... از محدوده اطراف حرمین مطهر و اماکنی که زائران و مسافران نوروزی به آنجا مراجعه می‌کنند جمع آوری شوند.

در ورودیهای شهر تصاویر سرداران شهید نصب شود

وی سپس با اشاره به برگزاری کنگره سرداران شهید که در اردیبهشت 90 برگزار می‌شود نیز تصریح کرد: با توجه به اجلاسیه کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس که اردیبهشت ماه 90 برگزار می شود باید در ورودیهای شهر تصاویر سرداران شهید نصب شود.

فرماندار شیراز در ادامه با توجه به یحث گردشگری عشایری و سنتی و پتانسیل هایی همچون موسیقی عشایری و سنتی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز باید ویژه برنامه های سنتی و عشایری در تمام شهر به نمایش گذاشته شود.

وی تصریح کرد: تمام سعی ما بر این است که فضای شاد و پرتحرکی را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از مخابرات، بازرگانی و علوم پزشکی و سایر ادارات خواست با اتخاذ تمهیدات ویژه به گونه ای عمل کنند که مسافران نوروزی با مشکل مواجه نشوند.

وی بر نظارت بیشتر بر بهای خدمات و قیمتها تأکید کرد و گفت: باید با تدابیر برنامه‌ ریزیهای لازم از هرگونه سوءاستفاده در راستای افزایش غیر قانونی قیمتها جلوگیری کرد ضمن اینکه بیش از 300 بازرس توسط بازرگانی و مجمع امور صنفی، کار نظارت را در این راستا انجام خواهند داد این در حالیست که بازرسهای فرمانداری شیراز نیز در این خصوص به صورت شبانه روزی فعالیت خواهند کرد.

اختصاص هفت هزار کلاس درس به زائران شهر مقدس شیراز

قاسمی همچنین از اختصاص هفت هزار و 200 کلاس درس در شهر شیراز به مسافران و زائران نوروزی خبر داد و افزود: تمهیدات ویژه ای برای اسکان مسافران و زائران نوروزی اندیشیده شده که علاوه بر هفت هزار و 200 کلاس درس، هتلها، مهمانپذیرها ، سالنهای ورزشی، خانه های استیجاری و پارکهایی برای این مهم در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی گفت: میهمان نوازی ویژگی مهم مردم شیراز است که همه ایرانیان، شیرازیها را با این عنوان می شناسند پس همه دستگاهها باید تمام امکانات خودرا بسیج کرده تا از میهمانان نوروزی به بهترین نحو استقبال شود.

469 دستگاهATM در ایام نوروز در شیراز فعال هستند

فرماندار شیراز در ادامه با اشاره به فعالیت دستگاه خودپردازها در ایام نوروز گفت: 469 دستگاه خود پرداز(ATM) در ایام نوروز فعال است.

وی با بیان اینکه بانکها در ایام تعطیلات مشکل نقدینگی و پرداخت وجوه ندارند، به ساعات کار باجه های بانک در روزهای تعطیل اشاره و تصریح کرد: شهروندان و زائران می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت هفت و 30 دقیقه تا 13 و 30 دقیقه و روزهای پنج شنبه نیز از ساعت هفت و 30 الی 12 و 30 دقیقه به بانک ها مراجعه کنند ضمن اینکه 50 درصد شعبه های بانکها در شیراز عصرها از ساعت 15 تا 17 فعال هستند.

100واحد نانوایی کشیک در ایام نوروز

فرماندار شیراز در ادامه تعداد واحدهای خبازی کشیک در ایام نوروز را 100 واحد عنوان کرد و افزود: تعدادی واحد نانوایی نیز در ایام نوروز اضافه پخت دارند.

به گفته قاسمی تعدادی از واحدهای نانوایی از صبح تا ظهر و تعدادی از بعدازظهر تا شب یکسره پخت می کنند ضمن اینکه تعدادی از واحد ها از ساعت16 تا ساعت 24 کار می کنند و برخی از واحد ها نیز 24 ساعته هستند.

فعالیت شبانه روزی جایگاههای سوخت شهرستان شیراز

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز در ادامه با اشاره به فعالیت شبانه روزی جایگاههای سوخت در ایام نوروز اظهار داشت: در ایام نوروز جایگاههای سوخت شهرستان شیرازاعم از بنزین، نفت گاز، وCNG به طور 24 ساعته فعال هستند.

وی سپس اشاره ای هم به بیمه خودروها و فعالیت شرکتهای بیمه کرد و گفت: سعی خواهد شد بیمه های موجود در استان در خصوص خودرو فعال شوند و در ستاد حضور داشته باشند.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در دونقطه شیراز

فرماندار شیراز در ادامه از برگزاری دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شیراز خبر داد و اعلام کرد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از 18 تا 28 اسفندماه در محل نمایشگاه بین المللی با 600 غرفه وبلوار رحمت با 200 غرفه راه اندازی خواهد شد.

قاسمی افزود: طی بازدیدی که از سردخانه ها و انبارها صورت گرفته است از نظر ذخیره مواد غذایی هیچگونه کم و کاستی وجود ندارد و مرغ گوشت قرمز و میوه به وفور در سردخانه ها موجود است که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر نمایشگاههای مذکور توزیع میوه در مناطق مختلفی از سطح شهر و مراکز مربوط به تعاونیهای کارمندی، کارگری و وابسته به سازمان میادین و مشاغل شهرداری نیز انجام خواهد شد.

مسئولین پاسخگوی مسائل درمانی و بهداشتی مسافران خواهند بود

فرماندار شیراز در ادامه با اشاره به پاسخگویی مسئولان به مسائل بهداشتی و درمانی مسافران خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل بهداشتی و درمانی تلفن گویای 1819 پاسخگوی مسائل بهداشتی و درمانی مسافران خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر 26 آمبولانس در کل شیراز به منظور تسهیل امر ترافکیک و سرعت بیشتر در نحوه خدمات فعال است و در زمینه برنامه ریزی و نظارت بر هتلها و غذاخوریها و بازدید از مراکز درمانی نیز اقداماتی صورت گرفته و کشیک تمام بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت کامل حتی درایام تعطیل برقرار است.

قاسمی تصریح کرد: در این راستا دو مرکز جهت انجام واکسیناسیون نوزادان و کودکان مسافران نیز در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیراز از زائیدن حافظ ها و سعدیهای جدید عقیم نیست، از صدا و سیمای فارس خواست در ایام نوروز مصاحبه با نویسندگان، هنرمندان و شعرای شیرازی را در دستور کار خود قرار دهند زیرا به طور قطع اطلاع رسانی مناسب مشخص خواهد شد که حافظ ها و سعدیهای دیگری نیز در این شهر وجود دارند.

وی افزود: مفاخر شیراز تمام شدنی نیستند و امروز در گوشه گوشه این شهر مردان و زنان بزرگی وجود دارند که اگر در رسانه ها به خصوص رسانه ملی مورد توجه قرار گیرند هر کدام در کشور سرآمد هستند از این رو امیدوارم با اقدامات خوب صدا و سیما در ایام نوروز و معرفی چهره های فرهیخته شیراز،غبار مظلومیت از سر وروی آنها زدوده شود.

فرماندار شیراز در پایان با مدیران دستگاههای اجرایی اتمام حجت کرد و یادآور شد: مدیران باید تمام تلاش خود را برای اینکه مسافران نوروزی اقامت خوبی را در شهرستان شیراز داشته باشند به کار گیرند.

ستاد تسهیلات نوروزی 27 اسفند افتتاح خواهد شد.