30 درصد شبکه های آب روستایی گلستان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهزاد هرمزی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران آب و فاضلاب روستایی با مدیران و کارشناسان مرکز بهداشت استان افزود: این مسئله موجب تحمیل هزینه های سنگین به آب و فاضلاب روستایی استان می شود.

وی تصریح کرد: این معاونت در خصوص استاندارد سازی این 30 درصد از شبکه های فرسوده در هر شهرستان اقدامات اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده را انجام داده است.

وی ادامه داد: یکی از نگرانی های شرکت آب و فاضلاب روستایی به شکستگی های انشعابات بر می گردد به طوری که 52 درصد از این شکستگی ها در اقطار زیر 40 میلی متر است.

به گفته وی این شکستگی ها شامل انشعابات فرعی بوده و ناشی از حفاری کم و رفت و آمد روستاییان با وسایل سنگین از روی این انشعابات است.

وی ادامه داد: هزینه طرح ریزی و استاندارد سازی به ازای هر مشترک جهت رفع شکستگی ها بین 50 تا 70 هزار تومان است.

وی از شاخص میزان اندازه گیری شکستگی ها در هر 10 کیلومتر یاد کرد واظهار داشت: بر اساس آن در هرشهرستان، میزان شکستگی ها مشخص می شود که شهرستان گرگان و رامیان به ترتیب با 6.2 و 6.5 درصد بالاترین میزان شکستگی و آق قلا با 1.7درصد پایین ترین میزان شکستگی را در هر 10کیلومتر به خود اختصاص داده اند.



هرمزی افزود: درصد میانگین استانی 4.2 درصد است که تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا بالا بودن درصد شکستگی ها را در برخی از شهرستان ها را به درصد میانگین استانی کاهش دهیم.



وی گفت: تغییرات کمی وکیفی درآبخوان وکاهش دبی به میزان 500 لیتر در ثانیه، نبود منابع تامین آب مطمئن در شمال استان، کاهش عمر مفید چاهها در منطقه میانی و تخریب زود هنگام آنها، کمبود حجم مخازن ضروری مورد نیاز به میزان 30 هزار متر مکعب، فرسودگی 30 درصداز شبکه های آبرسانی ، فرسایش خاک و تغییرات کمی وکیفی آب و استفاده غیر متعارف آبهای زیر زمینی در کشاورزی از مهمترین تاثیرات خشکسالی وچالشهای فراروی بخش آب استان است.



هرمزی اظهار داشت: مهاجر پذیری استان و افزایش جمعیت روستایی، تغییر الگوهای زندگی روستایی، کاهش عمر مفید چاهها در منطقه میانی و تخریب زود هنگام آنها و فرسودگی 30 درصداز شبکه های آبرسانی از دیگر مسائل است.