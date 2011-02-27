صادرات 2 میلیـون تن کالای غیر نفتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ارزش دلاری این مقدار کالای صادراتی بیش از یک میلیارد و 625 میلیون و 667 هزار و 295 بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24.6 درصد رشد داشته است.

نجفی تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی از آذربایجان شرقی را در یازده ماهه گذشته امسال بیسکویت، ویفر،کیک، انوع شکلات، خمیر مایه، پسته و مغز پسته، کشمش،خرما، هندوانه ابوجهل، سیب درختی، خیار گلخانه ای، بادمجان، انار، گیوی، قطعات نشکن، شیشه جام، گونی جامبوگ، پارچه پلی پروپیلن، پمپ آب، ظرف شیشه ای، خرده ریز پلاستیک، مصنوعات چدبی، ورق تین پیلت، پارچه پرده ای، نمد الیاف شیشه است.

نجفی، روکش سوسیس و کالباس پلی آمید، گرانول پلی اتیلن، سیلندر چاپ، پرده توری، منسوج نبافته از پلی پروپیلن، تراکتور و قطعات یدکی تراکتور، قطعات فولادی فورج شده، قطعات یدکی موتور دیزلی، دستگاه تراش، قطعات چدنی نشکن، منواتیلن گلیکول، سولفور سدیم، سود سوزآورجامد، کربنات سدیم، کاشی سرامیک کف، سنگ مرمریت، سنگ آهک، سنگ نفلین سی اینت، دای کراست گاوی، چرم تکمیل شده گاوی، خوراک دام، تکسون، فرش دستبافت، گلیم دستبافت، فرش ماشینی را عمده کالاهای صادراتی این استان عنوان کرد.

دبیر کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی ادامه داد: بیشترین سهم صادراتی استان را گروه کالاهای صنعتی با 572 میلیون و 500 هزار دلار به خود اختصاص داده است.

صادق نجفی اظهارداشت: کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیائی و پتروشیمی، فلزات، سنگ و مواد معدنی، فرش و صنایع دستی، بازارچه های مرزی، تجارت چمدانی، شرکت های تعاونی مرزنشینان، منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، محصولات مس سونگون سایر سهم صادراتی استان را از مجموع صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی تشکیل داده اند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی مقصد کالاهای صادراتی استان را، ایتالیا، ترکیه، کویت، رومانی، جمهوری آذربایجان، افغانستان، اکراین، امارات متحده عربی، فرانسه، سوئد، آلمان، ترکمنستان، انگولا، گرجستان، ارمنستان، عراق، یمن،؛ لبنان، روسیه، قبرس، پاکستان، نیجیریه، یونان، سوریه، صربستان، بلژیک، بحرین، ساحل عاج، هلند، تونس، عربستان سعودی، هند، مجارستان، کوزوو، جیبوتی، کنگو، کانادا، دانمارک، نیوزلند بیان کرد.

وی تصریح کرد: شرط ماندگاری کالاهای تولیدی کشور و بالاخص آذربایجان شرقی در بازارهای جهانی توجه به کیفیت کالا و نوع بسته بندی و رقابت پذیری کالا از نظر تنوع تولید و مشتری پسندی است که تولید کنندگان استان به این مهم بایستی بیش از هر مورد دیگر توجه داشته باشند.

نجفی خاطر نشان کرد: 13.9 درصد رشد صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی مربوط به صادرات محصولات مس سونگون با 181 میلیون و 524 هزار دلار بوده و مجموع ارزش صادراتی استان بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی لحاظ شده است.