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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

اعلام آمادگی موسسه رازی برای همکاری با اروگوئه در بخش واکسن و سرم

اعلام آمادگی موسسه رازی برای همکاری با اروگوئه در بخش واکسن و سرم

کرج - خبرگزاری مهر: معاون تحقیق و تشخیص بیماریهای موسسه واکسن و سرم سازی رازی از اعلام آمادگی موسسه رازی برای همکاری با اروگوئه در بخش واکسن و سرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله پایکاری با اشاره به بازدید اخیر وزیر کشاورزی اروگوئه از موسسه رازی گقت:
 دکتر " تاباره آگی ره " وزیر دامپروری، کشاورزی و شیلات اروگوئه از این موسسه  بازدید کرد و دو طرف محورهای همکاری مشترک را برشمردند.
 
حبیب الله  پایکاری به معرفی توانمندیها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی این موسسه در زمینه تحقیق و تولید مواد بیولوژیک و واکسن بخصوص در بخش فرآورده های دامی، طیور و شیلاتی پرداخت و آمادگی موسسه رازی را در خصوص همکاری های مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشور اروگوئه اعلام کرد.
 
وی در تشریح دیدار صورت گرفته گفت: دکتر تاباره آگی ره ضمن تمجید از خدمات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حفظ و ارتقاء بهداشت در منطقه خواستار بهره مندی اروگوئه از دستاوردها و تولیدات با ارزش موسسه رازی شد.
 
وزیر کشاورزی اروگوئه که از طرف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات همراهی می شد از نمایشگاه دائمی روابط عمومی و همچنین بخشهای جانوران سمی و تهیه پادزهر نیز بازدید کردند. در پایان وزیر کشاورزی اروگوئه دفتر یاد بود موسسه رازی را امضا کرده است.
کد مطلب 1262764

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