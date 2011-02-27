اعلام آمادگی موسسه رازی برای همکاری با اروگوئه در بخش واکسن و سرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله پایکاری با اشاره به بازدید اخیر وزیر کشاورزی اروگوئه از موسسه رازی گقت:

دکتر " تاباره آگی ره " وزیر دامپروری، کشاورزی و شیلات اروگوئه از این موسسه بازدید کرد و دو طرف محورهای همکاری مشترک را برشمردند.

حبیب الله پایکاری به معرفی توانمندیها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی این موسسه در زمینه تحقیق و تولید مواد بیولوژیک و واکسن بخصوص در بخش فرآورده های دامی، طیور و شیلاتی پرداخت و آمادگی موسسه رازی را در خصوص همکاری های مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشور اروگوئه اعلام کرد.

وی در تشریح دیدار صورت گرفته گفت: دکتر تاباره آگی ره ضمن تمجید از خدمات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حفظ و ارتقاء بهداشت در منطقه خواستار بهره مندی اروگوئه از دستاوردها و تولیدات با ارزش موسسه رازی شد.

وزیر کشاورزی اروگوئه که از طرف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات همراهی می شد از نمایشگاه دائمی روابط عمومی و همچنین بخشهای جانوران سمی و تهیه پادزهر نیز بازدید کردند. در پایان وزیر کشاورزی اروگوئه دفتر یاد بود موسسه رازی را امضا کرده است.