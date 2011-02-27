به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایرانی سفیر سابق ایران در اردن در کنفرانس بیداری اسلامی در جهان عرب که در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد در خصوص تحولات و قیام مردم در اردن گفت: طوفانی که در تونس و مصر در ماه های گذشته اتفاق افتاد در کشورهایی نظیر اردن، بحرین و دیگر کشورها که دارای رهبرانی خودکامه و دیکتاتور بودند نیز اتفاق افتاد که البته نوع اعتراضات و مطالبات مردمی در این کشورها با هم یکسان است.

وی با بیان اینکه نزدیکی اردن با فلسطین اشغالی موجب شده همه تحولات در فلسطین به اردن نیز ارتباط پیدا کند افزود: در کشور اردن فلسطینی های زیادی زندگی می کنند که همین امر موجب شده دولت اردن نسبت به جامعه اسلامگرا در این کشور حساسیت داشته باشد چرا که بیشتر مسلمانان در اردن به اخوان المسلمین تمایل دارند.

ایرانی ادامه داد: هم اکنون 3 گروه در اردن شروع کننده اعتراضات بر علیه دولت بودند که اخوان المسلمین پیشگام آنها بود که البته معارضه داخلی در اردن همواره وجود داشته است. ولی جنس اعتراضات اخیر از درخواست های مالی به حکومت کشیده شده و مردم در حال حاضر خواهان تغییر شیوه حکومت در اردن هستند که در این جنبش نقش دانشجویان و جوانان بسیار مهم است.

وی با اشاره به مطالبات مردم اردن تاکید کرد: اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از مهمترین درخواست های مردم است که در اصلاحات سیاسی آنها خواستار برچیده شدن فساد از دربار هستند.

این کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد وضعیت کنونی در اردن همچنان ادامه داشته باشد و مطالبات مردمی افزایش پیدا کند چرا که خواسته های مردم غیر قابل بازگشت است و مشاهده می شود تحولات عمیق تری دراردن به زودی رخ خواهد داد.