اولین عمل جراحی افتادگی پلک بدون ایجاد برش در زنجان انجام شد

ناظر تیم جراحی و فوق تخصص جراحی پلاستیک بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: این نخستین عمل جراحی درمان افتادگی پلک، بدون ایجاد برش در کشور و حتی دنیاست که در حال حاضر بر روی یک خانم 26 ساله در بیمارستان ولیعصر (عج) شهر زنجان انجام می شود.

شاهرخ عطاریان اظهار داشت: در این عمل جراحی، فرورفتگی کره چشم در حفره چشم که به علت زیادی حجم حفره استخوان چشم است، درمان می شود و بیمار می تواند امشب یا فردا صبح مرخص شده و بدون هیچ مشکلی روند طبیعی زندگی خود را ادامه دهد.

عطاریان ادامه داد: انجام این عمل جراحی بدون استفاده از ایجاد کوچکترین برشی بر روی پوست و با حفظ طراحی صورت برای یک خانم جوان بسیار مفید و مهم است.

وی افزود: همچنین برای اولین بار این عمل جراحی به صورت تیمی با حضور متخصصان و جراحان گوش، حلق، بینی و چشم صورت می گیرد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک با بیان اینکه این عمل جراحی با استفاده از دستگاه آندوسکوپی صورت می گیرد، بیان کرد: عمل جراحی به این شکل تا کنون صورت نگرفته است و در تمامی جراحی های پلاستیک سطح کشور و دنیا، برش هایی زیر پلک یا داخل آن و یا برش های بسته داخل دهان که حتی در این صورت هم برش پوستی بالا را خواهد داشت صورت می گیرد.

عطاریان انجام این عمل را بدون ایجاد برش پوستی و با استفاده از دستگاه آندوسکوپی دانست و خاطر نشان کرد: مزیت این دستگاه این است که با دوربین کار می کند به همین دلیل نیاز برشهای خیلی کوچک دارد که الزاما بر روی پوست نیست.

وی با اشاره به اعضای تیم جراحی یادآور شد: دکتر درخشنده جراح و متخصص چشم، دکتر طلایی و دکتر امامی در زمینه گوش حلق بینی و خانم دکتر کریمی اعضای تیم جراحی بوده و در این عمل شرکت دارند.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان، هزینه انجام این عمل جراحی را 400 هزار تومان عنوان کرد و گفت: بدلیل خرید این دستگاه با حمایتهای استاندار زنجان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس بیمارستان ولیعصر (عج)، دستگاه آندوسکوپی به صورت دولتی در اختیار مردم قرار می گیرد و به همین دلیل هزینه انجام عمل برای بیمار بسیار کاهش می یابد.

عطاریان افزود: در صورت دولتی نبودن دستگاه، هزینه انجام چنین عملی 10 میلیون تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایده انجام این کار برای نخستین بار توسط دکتر کلانتری در بیمارستان 15 خرداد تهران مطرح شد، اظهار داشت: چنین عملهای جراحی را البته با ایجاد برش بارها در دوران رزیدنتی انجام داده ایم اما انجام آن بدون ایجاد برش ایده دکتر کلانتر در دوران تحصیل در مقطع فوق تخصص بیان شد و در حال حاضر ما بیشتر حکم منشی طرح و ناظر بر عمل را داریم.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک گفت: دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی زنجان سعی دارند خواهر خواندگی داشته باشند و در حال حاضر مطالعات بسیاری به صورت مشترک توسط این دو دانشگاه انجام می گیرد.

عطاریان افزود: در حال حاضر تمایل جراحی پلاستیک به سمت حرکت به سوی اعمال جراحی بدون زخم یا تهاجم کم و به سوی لاپاراسکوپ، آندوسکوپ و لیزر است، به گونه ای که اعمال جراحی با برش های کم و شرایط تکنولوژیک صورت بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: نخستین عمل با استفاده از این دستگاه برای کشیدن قسمت فوقانی صورت و عمل جراحی بعدی جهت بازسازی مفصل فک توسط دکتر نجات حسینی انجام گرفت.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک با اشاره به مزیتهای فراوان دستگاه آندوسکوپی و قابلیت های آن در بسیاری از موارد گفت: مهم نیست که عمل در چه جایی انجام شود بلکه مهم این است که بدانیم چنین دستگاهی وجود دارد و چه کارهایی می توان با استفاده از آن انجام داد.