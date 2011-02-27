همه مفاد طرح آمایش سرزمینی در زنجان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: توجه به حفظ محیط زیست از مزایای طرح آمایش سرزمین است و با دقت در این موضوع می توان محیطی پویا و سالم در اختیار نسل های آینده قرار داد.

وی با تأکید بر اینکه باید مباحث مربوط به آلودگی ها جدی گرفته شود، ادامه داد: با نادیده گرفتن مسائل مرتبط با محیط زیست، منطقه با مشکل مواجه می شود و مسئولان باید به این نکته توجه لازم را داشته باشند.

کریمی با بیان اینکه آمایش سرزمین یکی از اساسی ترین موضوعات در مطالعات توسعه هر منطقه محسوب می شود، افزود: هدف از مطالعات آمایش سرزمین، ساماندهی فضای جغرافیایی برای حفظ و تقویت از پهنه های سرزمینی است.



معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با اشاره به اینکه مطالعات صورت گرفته در این طرح در سایت استانداری قابل مشاهده است، ادامه داد: مدیران می توانند با مراجعه به این سایت، از اطلاعات موجود برای تصمیم گیری های خود استفاده کنند.

کریمی افزود: زنجان اولین استانی است که طرح آمایش محیط زیست را تهیه کرده و این امر الگویی برای استانهای دیگر خواهد شد.

وی گفت: این طرح باید مبنای برنامه ریزی تمام مدیران دستگاههای اجرایی در همه حوزه ها قرار گیرد.