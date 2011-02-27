تلقی مدیران کشور از فرهنگ بسیار محدود است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن بنیانیان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرهنگی استان زنجان با حضور استاندار زنجان، اظهار داشت: تلقی بسیاری از مدیران ما در زمینه فرهنگ محدود است و با همین تلقی اکنون استاندار، معاون استاندار، وزیر، معاون وزیر شده اند یا سایر مسئولیت ها را به دست گرفته اند.

بنیانیان تصریح کرد: در حال حاضر با همت دولت نهم و دهم، به جهت پیش بینی منابع و اعتبار برای انجام کارهای فرهنگی در شرایط خوبی قرار داریم اما برای محتوای کار فرهنگی باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

وی، اثربخشی و افزایش بهره وری فرهنگی را موضوع اصلی اقدامات فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: پیدا کردن کار درست و درست انجام دادن این کارها دو امر بسیار مهم در مدیریت است که این موضوع در مقوله فرهنگی بسیار پیچیده و حساس است.

معاون فرهنگی و پژوهشی سابق سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان اینکه کار فرهنگی به صورت شفاف تعریف نشده است با اشاره به جمله ای در این رابطه گفت: فرهنگ چون کوه یخ در دریاست که قسمت کوچکی از آن قابل رویت است.

بنیانیان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: خط مقدم فرهنگی، فقط چهار وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش، بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست بلکه صنایع نیز جزو خط مقدم فرهنگی هستند.

وی افزود: فرهنگ باید در تولید صنعتی ما اثر بگذارد و آن هم به این گونه که چگونه و چه چیزی تولید کنیم.

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهار داشت: کار فرهنگی درست تلفیقی از باور، ایجاد ارزشای درونی و در نهایت اعمال و ظاهر شدن آن در رفتار افراد است.

بنیانیان مدیریت تغییرات فرهنگی را در گذشته بسیار کند و بسته دانست و گفت: وقتی جوامع ارتباطات بیشتری پیدا می کنند، تغییراتی به صورت مستقیم و آگاهانه و بخشی نیز به صورت غیرمستقیم و غیرآگاهانه در افراد جامعه ایجاد می شود.

وی با اشاره به تعریف تصویب شده "فرهنگ" گفت: فرهنگ نظام واره ای از باورها، مفروضات اساسی، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار، دیرپا و نمادها و مصنوعات است که ادراکات و رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد.

دچار عقب ماندگی نگاه در موضوع فرهنگ هستیم

رئیس سابق حوزه هنری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در موضوع فرهنگ دچار عقب ماندگی نگاه هستیم و بیشتر اقدامات صورت گرفته به صورت یکطرفه است.

بنیانیان افزود: به عنوان مثال در رسانه ها در مناسبتهای مختلف روحانی برای سخنرانی می آوریم در حالیکه این برنامه سخنرانی و پخش آن از رسانه بازده ندارد.

وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی باید لخت شود تا ببینیم دقیقا چیست، تصریح کرد: کار فرهنگی آن چیزی نیست که لباس فرهنگی دارد بلکه کار فرهنگی یعنی روح فرهنگی در آن باشد.

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: نوشته، کاغذ، قلم و امثال این ها لباس فرهنگی است اما کار فرهنگی آن است که یک حرکت فرهنگی باشد، رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن، مغز، جان و عواطف انسان به وجود بیاورد.

بنیانیان با ذکر مثالی اظهار داشت: اگر مدرسه ای بسازیم اما این مدرسه در روح کودکی که در آماج تبلیغات قرار دارد، اثر مثبت نگذارد علاوه بر اینکه کار فرهنگی نیست بلکه کار ضد فرهنگی به شمار می رود.

همه ادارات امروز نقش تخریب فرهنگ اسلامی را بازی می کنند

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: همه ادارات امروز نقش تخریب فرهنگ اسلامی را دارند چرا که ساختار ادارات با فرهنگ سازمانی غربی تعریف شده و پس از گذشت 30 سال هنوز قدرت تغییر آن را نداریم.

بنیانیان با بیان اینکه هیچ فرد و سازمانی در تغییر فرهنگی بی طرف نیست، تصریح کرد: رسالت اصلی مسئولین، بازسازی دستگاه های غیرفرهنگی که تأثیر فرهنگی دارند است و این یعنی مهندسی فرهنگی.