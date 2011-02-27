خط سراسری انتقال اتیلن غرب کشور به ایستگاه آخر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، وحید جلال زاده ظهر یکشنبه در جمع اقشار مختلف مردم باروق شهرستان میاندوآب با اشاره به اینکه این خط لوله سراسری خوراک 12 پتروشیمی کشور را تامین می کند، افزود: هم اکنون تا شهرستان سقز عملیات لوله گذاری و تا شهرستان میاندوآب عملیات تسطیح اراضی محل گذر این خط انجام شده است.

وی در ادامه بیان داشت: اجرای طرح پتروشیمی میاندوآب در سال 83 به تصویب هئیت دولت رسید و در این راستا عملیات اخذ مجوزهای لازم انجام و 230 هکتار در منطقه باروق این شهرستان در سال 84 خریداری و در اختیار مجری طرح قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این کارخانه روزانه 140 هزار تن اتیلن لازم برای خوراک این طرح از خط لوله اتیلن غرب و 445 هزار تن نمک مصرف خواهد کرد، اظهار داشت: در صورت بهره‌برداری از آن برای دو هزار و 500 نفر به طور مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع پایین‌ دست پتروشیمی شغل ایجاد خواهد شد.

جلال زاده هزینه ‌های ارزی و ریالی پروژه پتروشیمی میاندوآب را چهار هزار و 500 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تولید اصلی این مجتمع پلی وینیل کلراید بوده که با راه ‌اندازی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنایع پایین دست شاهد تحولی عظیم در اقتصاد و صنعت منطقه خواهیم بود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود ایران اسلامی پیش قراول حرکتهای مسلمانان و ملتهای آزادیخواه جهان دانست و اظهار داشت: امروز به برکت خون شهدا، پایداری و مقاومت مردم ایران، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش مسئولان، جمهوری اسلامی ایران بر قله های عزت و سربلندی و افتخار ایستاده است.

این مقام مسئول با اشاره به حضور پر شور مردم کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور پر شور خود پشتیبانی و حمایت خود را از انقلاب اسلامی و رهبر عزیز و آرمانهای امام راحل و شهدا به نمایش گذاشتند.