۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

در قالب اردوی راهیان نور/

300 هزار معلم و دانش آموز به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

معاون سازمان دانش آموزی و فرهنگیان کشور با بیان اینکه اردوی نوروزی راهیان نور از 15 اسفند همزمان از سراسر کشور آغاز می‌شود، گفت: این اردوها ویژه تعطیلات نوروز است و دانش آموزان دختر نیز اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کلانتری با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور افزود: 300 هزار معلم و دانش آموز از همه استانها به مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس در استان خوزستان اعزام می‌شوند.

وی گفت: فراخوان داوطلبان اعزام به این اردوها از اول اسفند منتشر و نام نویسی متقاضیان آغاز شده است.

به گفته کلانتر، هر یک از استانها برای اعزام کاروان راهیان نور به شکل مستقل مقر ویژه‌ای در استان خوزستان ایجاد کرده و مسئولیت پشتیبانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ایاب و ذهاب کاروان خود را بر عهده گرفته است.

وی، برگزاری مسابقات مختلف مانند خاطره نویسی، عکس و فلیم‌ برگزیده تلفن همراه را بخشی از برنامه‌های فرهنگی در این اردوها برشمرد که به صاحبان برترین آثار جوایزی اعطا می‌شود.

