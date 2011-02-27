300 هزار معلم و دانش آموز به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کلانتری با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور افزود: 300 هزار معلم و دانش آموز از همه استانها به مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس در استان خوزستان اعزام می‌شوند.

وی گفت: فراخوان داوطلبان اعزام به این اردوها از اول اسفند منتشر و نام نویسی متقاضیان آغاز شده است.

به گفته کلانتر، هر یک از استانها برای اعزام کاروان راهیان نور به شکل مستقل مقر ویژه‌ای در استان خوزستان ایجاد کرده و مسئولیت پشتیبانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ایاب و ذهاب کاروان خود را بر عهده گرفته است.

وی، برگزاری مسابقات مختلف مانند خاطره نویسی، عکس و فلیم‌ برگزیده تلفن همراه را بخشی از برنامه‌های فرهنگی در این اردوها برشمرد که به صاحبان برترین آثار جوایزی اعطا می‌شود.