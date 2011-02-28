کانونهای مساجد با نهادینه کردن فرهنگ شهادت انقلاب را بیمه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نادر شامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اظهار داشت: این مراکز بستر شکوفایی استعدادهای جوانان رافراهم می سازند.

شامی با اشاره به شبیخون فرهنگی دشمنان بیان کرد: دشمنان همواره به دنبال توطئه و شبیخون فرهنگی علیه انقلاب اسلامی هستند بنابراین کانون های فرهنگی هنری مساجد با ترویج و توسعه فرهنگ اسلامی و پیاده سازی آن در جامعه می توانند با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کنند.

وی ادامه داد: کانون های فرهنگی هنری مساجد با انجام فعالیتهای فرهنگی و جوان پسند و اجرای برنامه های علمی و متنوع برای جوانان و نوجوانان، در جذب آنان به سوی مساجد نقش مهمی دارند.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری شیفتگان مولی و تخصصی مراسمات زنجان، مقابله با جنگ نرم را از اهداف تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد و اظهار داشت: کانون های مساجد میتوانند با بهره گیری از افراد نخبه، ایجاد ارتباط مستمر جوانان با روحانیان و استادان و نوآوری و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های موجود، فرهنگ صحیح اسلامی را در راستای مقابله با جنگ نرم به جوانان و نوجوانان انتقالدهند.

شامی، حمایت و هدایت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد را یکی از نقاط قوت برای کانون های مساجد دانست و خاطر نشان کرد: حمایت و هدایت دبیرخانه و اظهار نظر هیئت امنا و ریش سفیدان مساجد در انجام فعالیت های مختلف، باعث هدفمند شدن برنامه های اجرایی کانون های فرهنگی هنری مساجد می شود.



وی با اشاره به مشکلات کانون های فرهنگی هنری مساجد، اظهارداشت: عدم امکانات و تجهیزات یکی از مشکلات عمده کانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان است.



مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری شیفتگان مولا عنوان کرد: با توجه به اینکه کانون فرهنگی هنری شیفتگان مولی، کانون تخصصی مراسمات است، با انجام برنامه های متعدد در مناسبتهای ملی و مذهبی، برگزاری برنامه های هفتگی از قبیل دعای توسل، کمیل و زیارت عاشورا، توانسته گامی در جهت جذب جوانان و نوجوانان به مسجد بردارد.