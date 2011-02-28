مساجد ابهر باید امام جماعت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام جعفر رحیمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک 18اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنریو پایگاه های مقاومت بسیج بازوی توانمند مساجد هستند.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: کانون های فرهنگی هنری و پایگاه های مقاومت در مساجد دو بازوی توانمند برای مساجد هستند که با استفاده از آنها می توان به هدف های متعالی اسلامدست یافت.

وی افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با انجام فعالیت های گسترده و برنامه های پر هیجان و جذاب، جوانان و نوجوانان را به سوی مساجد جذب کنند و با افزایش بصیرت آنان گامی در مقابله با تهاجم فرهنگی بردارند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش مساجد در فرهنگ وسیاست ‌گذاری اجتماعی و سیاسی جامعه اظهار داشت: کعبه و مسجد‌الحرام ازدیرباز جایگاه گردهمایی مردم بود و پیامبر اکرم (ص) از این فرصت برای تبلیغ آیین توحید و یکتا‌پرستی استفاده می کردند.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: مسجد به عنوان یک دانشگاه بزرگ برای پیامبر اکرم (ص) بود و این قاعده درست واساسی در انقلاب اسلامی ایران نیز نقش خود را ایفا کرد.

وی با بیان اینکه در ایران اسلامی مساجد در زندگی اجتماعی مردم حضوری پر رنگ دارند، خاطر نشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مساجد نقش خود را به زیباترین وجه در بصیرت ‌افزایی مردم ایفا می‌ کند و توطئه فتنه‌گران را خنثی و در نطفه خفه می کند.

امام جمعه ابهر، با بیان اینکه مقوله فرهنگ در توسعه کشور از مهم ‌ترین مسائل است، تصریح کرد: اگر کشور در بعد فرهنگ توسعه نیابد توسعه اجتماعی و اقتصادی به مفهوم امروزی آن نیز محقق نمی ‌شود.

حجت الاسلام رحیمی خاطر‌نشان کرد: مساجد محل نشر فرهنگ دینی ومذهبی کشور است و تقویت و توسعه این پایگاه‌ها به مصون‌ سازی فرهنگ خودی در برابر هجوم فرهنگی کمک می کند.

وی محدود کردن نقش شبکه مساجد را یکی از شیوه های دشمن برای براندازی جمهوری اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر امت اسلامی بخواهد جوانان را در مکان‌های دیگری جز مساجد سازماندهی کند باید هزینه‌های فراوانی صرف کند‌ اما با بهره ‌برداری بهینه از مساجد و جذب جوانان می توان گامی در جهت خنثی کردن توطئه های دشمنان برداشت.