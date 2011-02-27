هفت میلیون نفر از منابع اطلاعاتی آستان قدس رضوی استفاده کردند

محمد هادی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این مطلب افزود: این تعداد مراجعه کننده، از 13 میلیون منبع اطلاعاتی شامل کتب خطی، اسناد تاریخی، اشیای موزه ای، مطبوعات، کتب چاپ سنگی، کتب چاپی ومنابع الکترونیکی در کتابخانه ها، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی استفاده کرده اند.

وی بیان کرد: با توجه به آثار منحصر به فرد میراث فرهنگی و منابع مطالعاتی، سازمان در سال جاری بیشترین مراجعه کننده را در میان سازمان‌های فرهنگی داشته است.

زاهدی خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالیانه 7 میلیون نفر از خدمات و امکانات فرهنگی این سازمان بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج میلیون و دویست هزار نفر در سراسر کشور از کتابخانه‌های آستان قدس رضوی استفاده نموده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در همین ایام حدود دو میلیون و پانصد هزار جلد کتاب درکتابخانه مرکزی، کتابخانه‌های وابسته شهر مشهد و کتابخانه های وابسته شهرستان‌ها مطالعه شده است.

وی اعضای کتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته به سازمان را بیش از چهارصد و پنجاه هزار نفر عنوان کرد و گفت: بیش از دو میلیون جلد کتاب چاپی توسط اعضای کتابخانه‌های آستان قدس رضوی به امانت گرفته شده است.

وی تعداد مراجعان به موزه را از ابتدای سال جاری بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: در همین ایام تعداد بیش از سیصد هزار نفر از مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان نیز استفاده نموده‌اند.

گفتنی است سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی علاوه بر موزه حضرت رضا(ع) با دوازده گنجینه هنری و فرهنگی منحصر به فرد، مدیریت امور اسناد و مطبوعات با هشت میلیون برگ سند تاریخی و بیش از یک میلیون و صد و چهل هزار نسخه نشریه قدیمی ادواری، کتابخانه مرکزی با 28800 متر مربع فضای فرهنگی، مطالعاتی، دارای 40 کتابخانه وابسته و 6 کتابخانه تخصصی در سطح کشور است که روزانه بیش از بیست و پنج هزار نفر از این سازمان استفاده می‌کنند.