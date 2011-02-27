بازدید وزیر کشور از غرفه اتوبوسرانی کرج در نمایشگاه دستاوردهای شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور در قالب نمایشگاه جامع مدیریت شهری در زمینه های حمل و نقل شهری، شهرداری الکترونیکی و آی تی، ماشین آلات و تجهیزات عمران شهری، آموزش و پ‍ژوهش شهری، مبلمان شهری برپا شده است.

همچنین محیط زیست و فضای شهری، زیباسازی و تبلیغات شهری، پسماند و دستاوردهای شهرداریهای کشور از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.

روز جاری مصطفی محمدنجار وزیر کشور با حضور در غرفه سازمان اتوبوسرانی و سازمان میادین میوه و تره بار کرج از نزدیک در جریان فعالیتهای این دو سازمان قرار گرفت.

این مسئول همچنین از مسئولان حاضر در غرفه اتوبوسرانی کرج سئوالاتی را در خصوص خطوط مکانیزه اتوبوسرانی پرسید.

وی همچنین توسعه خطوط مکانیزه اتوبوسرانی را برای این شهر ضروری برشمرد.