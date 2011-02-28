دستگاههای دولتی از شارژ سفر کارت کارمندان سر باز می زنند

علی رادمند با بیان اینکه اکنون 1600 دستگاه" pos" فعال در مراکز خدمات گردشگری به دارندگان سفر کارت خدمات می دهند به خبرنگار مهر گفت: با حدف هر یک از مراکز گردشگری عضو سفر کارت، یک مرکز دیگر درخواست ورود به شبکه اعضا را می دهد.

وی ادامه داد: پایه های فروش تعدادی از مراکز گردشگری یا هنوز نصب نشده و یا غیر فعال بوده اند.

وی با اعلام اینکه اکنون سه میلیون و 300 هزار خانواده دارای سفر کارت ملی هستند درباره شارژ سفرکارت ها توسط دستگاههای دولتی نیز گفت: طبق مصوبه دولت سازمانهای دولتی مکلف شده اند که از محل بودجه رفاهی خود کارتهای کارمندان خود را شارژ کنند اما بسیاری از دستگاهها از این اقدام سرباز می زنند. در هر حال سازمان میراث فرهنگی طبق این مصوبه می بایست روی این موضوع نظارت کند، ما نیز از سازمان میراث فرهنگی می خواهیم که در این زمینه همکاری کند.

رادمند با بیان اینکه در بحث شارژ فردی و گروهی سفر کارت ها با رشد دو برابری مواجه هستیم گفت: امسال در تعداد تراکنشها، استفاده از مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت و ... با رشد دو برابری نسبت به سال 87 مواجه شده ایم بنابراین پیش بینی می کنیم که در سال آینده نیز این روند افزایش یابد.

راه اندازی pos mobile در مراکز گردشگری

رادمند در ادامه از راه اندازی خطوط "pos mobile " خبر داد و گفت: این دستگاه امکان آن را فراهم می کند که به جای متصل شدن به خط تلفن، از طریق سیم کارت تلفن همراه به شبکه سفر کارت ملی وصل شده و از خدمات آن استفاده شود.



وی تصریح کرد: درخواست داده ایم که تا سال 90 این دستگاه در مراکز گردشگری نصب شود.

دارندگان سفر کارت ملی بیمه آسایش سفر شدند

رئیس ستاد سفر کارت ملی با اعلام اینکه تمامی دارندگان سفر کارت ملی می توانند از بیمه آسایش سفر بهره مند شوند، گفت: بیمه آسایش سفر از زمان شروع تا پایان سفر حوادثی مانند آتش سوزی، سرقت منزل و بیماری را تحت پوشش قرار می دهد.

به گفته رادمند، این بیمه تنها بیمه حوادث و درمان نیست بلکه حوادث دیگری را که ممکن است برای یک مسافر از زمان آغاز تا پایان سفر رخ بدهد ( جابه جایی بیمار با آمبولانس، سرقت یا آتش سوزی منزل) تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: امکان بهره مندی دارندگان سفر کارت ملی از بیمه آسایش از ابتدای سال جاری فراهم شده و به هر کسی که بخواهد از سامانه رزرواسیون مراکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت خدمات دریافت کند پیشنهاد بیمه آسایش سفر نیز داده می شود.

وی گفت: هزینه بیمه آسایش برای یک خانواده حدود پنج هزار و پانصد تومان است که در مقابل هزینه های سفر آنها بسیار ناچیز است، ضمن اینکه پوشش بیمه ای گاهی تا چندین میلیون تومان است.

بازرسان نامحسوس در لباس مشتری

رادمند گفت: در ایام نوروز امسال نیروهای نامحسوس در مراکز گردشگری در غالب مشتری وارد شده و خدمات دهی این مراکز را مورد بررسی قرار می دهند. همچنین پیگیری سریع شکایات مردمی نیز در دستور کار ستاد سفر کارت قرار گرفته است.