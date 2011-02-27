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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

راهیابی هفت نمایش به نخستین جشنواره نمایشهای کوتاه استان مرکزی

راهیابی هفت نمایش به نخستین جشنواره نمایشهای کوتاه استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: پس از بازبینی 22 نمایش، هفت نمایش به نخستین جشنواره استانی نمایشهای کوتاه (صحنه) حوزه هنری استان مرکزی راه یافت.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود:  "دلقک به دنبال کار" نوشته "حبیب پارسا" و به کارگردانی "میلاد نظری"، "سیب زمینی شب عید" نوشته و کارگردانی '"یمان ملکی پور"، '"بازمانده" نوشته و کارگردانی "حمد صمدیان" ، "پهنه" نوشته "عباس سلطانی" و به کارگردانی "شهرام سلطانی" به نخستین جشنواره استانی نمایشهای کوتاه (صحنه) راه یافتند.

خلیل الله خسروبیگی ادامه داد: "قصه غمبار غروب یک زن" نوشته  "حبیب پارسا" به کارگردانی "سهیل بابایی"، "رسیدن به آرامش" نوشته و کارگردانی "احسان فلاحیان" و "این مسیر رفتنی" نوشته و کارگردانی "حمید نعمتی" از دیگر نمایش های پذیرفته شده در این جشنواره است.

گفتنی است نخستین جشنواره استانی نمایشهای کوتاه به همت واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی از 10 و 11 اسفند ماه جاری در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اراک برگزار می شود.

کد مطلب 1262787

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