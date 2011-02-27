راهیابی هفت نمایش به نخستین جشنواره نمایشهای کوتاه استان مرکزی

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: "دلقک به دنبال کار" نوشته "حبیب پارسا" و به کارگردانی "میلاد نظری"، "سیب زمینی شب عید" نوشته و کارگردانی '"یمان ملکی پور"، '"بازمانده" نوشته و کارگردانی "حمد صمدیان" ، "پهنه" نوشته "عباس سلطانی" و به کارگردانی "شهرام سلطانی" به نخستین جشنواره استانی نمایشهای کوتاه (صحنه) راه یافتند.

خلیل الله خسروبیگی ادامه داد: "قصه غمبار غروب یک زن" نوشته "حبیب پارسا" به کارگردانی "سهیل بابایی"، "رسیدن به آرامش" نوشته و کارگردانی "احسان فلاحیان" و "این مسیر رفتنی" نوشته و کارگردانی "حمید نعمتی" از دیگر نمایش های پذیرفته شده در این جشنواره است.

گفتنی است نخستین جشنواره استانی نمایشهای کوتاه به همت واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی از 10 و 11 اسفند ماه جاری در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اراک برگزار می شود.