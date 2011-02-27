جشنواره موسیقی مقامی نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، دبیر اجرایی جشنواره موسیقی مقامی و خانه موسیقی نیشابور ظهر یکشنبه در این مراسم اظهارداشت: موسیقی مقامی خراسان جایگاهی بس رفیع و بی‌نظیر در بین اهالی موسیقی ایران و حتی جهان داراست.

مجتبی روزبه خاطرنشان کرد: مقام‌ ها و نغمه‌ های این موسیقی که در بین نسل‌ های مختلف تا زمان حال تداوم داشته از یک بالندگی و شکوفایی خاصی برخوردار است که نعمات همراه آن انسان را به اصالت ذاتی خویش سوق می ‌دهد که نشان از مقام والای این موسیقی در بین مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با اهتمام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری نیشابور برگزار شده است، گفت: موسیقی مقامی خراسان دارای آواها و الحان خاص در شمال، مرکز و جنوب خراسان است که اساتید این رشته در باب آوای موسیقی فولکلور ایران آن را اجرا می‌کنند.

در ادامه این مراسم یازده دوتار نواز نیشابوری که زیر 30 سال سن داشتند و چهار گروه موسیقی مقامی در مقام‌ های مختلف خراسان قطعات زیبایی را در نعت ‌خوانی و منقبت ‌خوانی اهل بیت (ع) اجرا کردند که توسط استاد رضا شاکری، محمد ‌رضا رضا ‌دوست و محمد تمنانلو مورد داوری قرار گرفت.

در پایان نتایج جشنواره، در بخش تکنوازی سعید رضا دوست، علی اکبر تمنانلو و محمد برمهانی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب شدند.

در بخش گروهی، گروه نیشابورک به سرپرستی محمد دهنوی مقام برتر این جشنواره را از آن خود کردند که مورد تشویق حاضران و هنرمندان قرار گرفت و در پایان از این هنرمندان، با اهدای لوح و جایزه، تقدیر به‌عمل آمد.

