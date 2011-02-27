اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: با تشکیل استان البرز برگزاری نشست های تخصصی برای رفع مسائل و مشکلات و تدوین برنامه های راهبردی استان در دستور کار استانداری قرار گرفته است.

وی افزود: این کارگروه به ریاست استاندار البرز و با حضور معاونین استانداری و مدیران دستگاههای کلیدی استان تشکیل می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه کارآفرینان و بخش های خصوصی می توانند با این کارگروه تعامل مناسب برقرار کنند، یادآور شد: با تشکیل این کارگروه طی دو ماه گذشته اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است در این راستا سرمایه گذاران بخش خصوصی و کارآفرینان می توانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

اتاق فکر استانداری فعال می شود

معاون برنامه ریزی استانداری البرز در ادامه از فعال شدن اتاق فکر استانداری خبر داد و گفت: اتاق فکر استان البرز متشکل از کارشناسان ملی و استانی است که در حوزه های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رفاهی و... برنامه های مختلف توسعه ای استان را تبیین می کنند.

صیدایی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته چشم انداز مناسبی برای سال 90 ترسیم شده است که امیدواریم در سایه تعامل و همکاری همه جانبه مدیران استان شاهد تحقق برنامه های استان باشیم.