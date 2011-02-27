آزمون پزشکی‌ از لیسانس 10 اسفند برگزار می شود/ توزیع کارت از فردا

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون ساعت 14 روز سه شنبه 10 اسفند 89 برگزار می شود و کارت آزمون در روزهای دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 اسفندماه 89 در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع می شود.

وی یادآور شد: آزمون در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور حدود 200 داوطلب برپا می شود که اکثریت داوطلبان را زنان و از گروه آموزشی علوم تجربی تشکیل می دهند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره زمان اعلام نتایج آزمون گفت: نتایج اولیه آزمون کتبی اردیبهشت ماه سال 90 اعلام می شود و پس از آن شرایط آزمون ساختارمند یا شفاهی به پذیرفته شدگان اعلام می شود.

وی هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی برشمرد و گفت: کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره بودند.