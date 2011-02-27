تحولات مصر همواره به همه کشورهای جهان اسلام سرایت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید احمدی کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان در نشست بیداری اسلامی در جهان عرب که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به نقش جنبش های اسلامی در حوادث اخیر منطقه گفت: در رویدادهای اخیر خاورمیانه در تمامی کشورهای عربی و آفریقایی نقش جنبش های اسلامی بسیار زیاد بود و واقعیت هم نشان می دهد که گروه های اسلامی نقش قوی تری داشتند.

وی در خصوص تحولات مصر افزود: مصر همواره کانون اصلی پویایی اسلامگرایی در خاورمیانه بوده و حتی اولین جنبش اسلامی نیز در مصر بوجود آمد و همواره مشاهده کردیم تحولات مصر به جهان اسلام سرایت کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اسلامگرایان میانه رو قویترین نیروها در منطقه هستند که استراتژی مبارزه مسالمت آمیز با دیکتاتورها و خودکامگان منطقه را انتخاب کرده اند که جنبش اخوان المسلمین در راس اسلامگرایان میانه رو قرار دارد.

احمدی در همین زمینه تصریح کرد: در بعضی کشورها جنبش های میانه رو اسلامی به دام حکومت های خود افتادند اما جنبش اخوان المسلمین به دلیل ثبات و پویایی همواره در میان حکومت های دیکتاتور مصر مقاومت کرد.

وی با بیان اینکه در ابتدای شروع جنبش مردم مصر فقط به دنبال اعتراضات خود بودند، ادامه داد: جنبش اخوان المسلمین نیز از ابتدا گمان نمی کرد تحولات مصر به این زمینه جلو رود و به همین خاطر سعی کرد با احتیاط کامل جلو برود که در حال حاضر این جنبش سیاست احتیاط در رویدادهای مصر را لحاظ کرده است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین در ادامه این نشست در خصوص حوادث بحرین گفت: در حرکات اخیر مردمی در بحرین به دلیل اکثریت شیعه در این کشور اسلامگرایان نقش بیشتری در تحولات ایفا کردند که بحرین بر خلاف مصر و تونس به دلیل نگرانی غرب از تغییر حکومت در این کشور بر نفوذ معنوی ایران ،غربی ها تلاش کرده اند اخبار تحولات در این کشور را به صورت کامل بایکوت نمایند.

وی ادامه داد: اگر تحولات در این کشورها با برگزاری یک انتخابات آزاد پیش رود به احتمال زیاد جنبش های اسلامی رای خواهند آورد.