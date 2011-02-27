ذخیره سازی میوه برای فصول دیگر صرفه اقتصادی ندارد

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی در روزهای پایانی سال فرصتی را برای عده ای از واردکنندگان جهت وارد کردن میوه بیش از اندازه معمول و ذخیره سازی آن برای ارائه در فصول دیگر سال مهیا نمی کند، گفت: هزینه نگهداری و ذخیره سازی میوه به گونه ای نیست که برای وارد کننده صرفه اقتصادی داشته باشد علاوه بر آن پس از گذشت مدتی از ذخیره سازی میوه شکل و مزه آن تغییر کرده و قدرت رقابت با محصولات داخلی را از دست می دهد.

وی با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی را برای مدت نامحدودی نمی توان ذخیره کرد، گفت: آمارهای ثبت سفارش و آمارهای واردات هر ساله نشان می دهد که مقدار محدودی محصولات کشاورزی وارد کشور شده و علت اصلی آن نیز بالا بودن قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی است.

وزیر بازرگانی در رابطه با فصل کمبود میوه که بلافاصله پس از عید نوروز در بازار به وجود می آید نیز گفت: اگر این گونه ذخیره سازی ها در میوه ها قابلیت داشت می شد در این فصل بازار را از محصولات کشاورزی اغنا کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه تعرفه های واردات محصولات کشاورزی پس از تعطیلات نوروز دوباره به شرایط سابق بر می گردد، گفت: ما به این دلیل که میوه های خودمان آهسته آهسته وارد بازار می شود تعرفه ها را بالا می بریم و بازار را برای عرضه میوه های داخلی آماده می کنیم تا ابتدا به صورت نوبار وارد بازار شده و سپس به مرور به صورت حجمی وارد بازار می شود.

غضنفری افزود: این شکل از عرضه میوه به بازار نوعی دست به دست شدن بازار قبل از عید به بازار پس از تعطیلات نوروز است و به گونه ای است که مصرف کننده و تولید کننده داخلی کمترین آسیب را ببینند.