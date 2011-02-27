بازدید جمعی از هنرمندان صدا و سیما از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که در دهه چهارم انقلاب ضروری‌ ترین و مناسب‌ترین حرکت فرهنگی برای انتقال و تبیین ارزش‌ها و فرهنگ ایثار و شهادت اعزام نوجوان، جوانان و خانواده‌ها در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور است، مرکز بسیج صداوسیما برای آشنایی بهتر و ملموس‌تر عوامل تولیدی که بهترین سفیران انتقال فرهنگ جهاد، مقاومت اسلامی، ایثار و شهادت در جامعه هستند، جمعی از هنرمندان و برنامه‌سازان را به منظور الهام‌گیری از رشادت‌ها، شجاعت‌ها، آموزه‌های رزمندگان اسلام و شناسایی و بهره‌برداری از این ذخیره ماندگار ملت ایران و همچنین آشنایی هر چه بیشتر با نقش و جایگاه مردم در حفظ نظام و دفاع از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی به مناطق عملیاتی بیت المقدس، ثامن الائمه (ع) و ... اعزام کرد.

بازدید از یادمان شهدای شلمچه، موزه جنگ خرمشهر، یادمان شهدای اروند، گلزار شهدای والامقام آبادان و بهره‌گیری از روایت سرداران و فرماندهان هشت سال جنگ تحمیلی، از جمله برنامه‌های این سفر معنوی بود.