استفاده از 5 هزار بسیجی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها

رضا احمدی میانجی رئیس سازمان بسیج کارمندان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهمترین کاری که این سازمان پیگیری می کند افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی در راستای طرح تحول اداری در کشور است، اظهار داشت: اگر تحول اداری در کنار تحول علمی وتخصصی و همچنین تحول اعتقادی و بصیرتی انجام گیرد نتیجه اش بسیار قابل توجه خواهد بود.

وی در ادامه در خصوص اقدامات سازمان بسیج کارمندان درباره تسهیل در امر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز عنوان کرد: موافقتنامه ای را با وزارت بازرگانی در رابطه با موضوع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها امضا کرده ایم که طی آن از 5 هزار نیروی بسیجی برای خدمت رسانی به مردم استفاده خواهد شد بطوریکه اگر در دوردست ترین نقاط کشور مشکلی در این رابطه بوجود بیاید در اسرع وقت توسط این نیروها اطلاع رسانی انجام خواهد شد تا مسئولان ذیربط آنها را برطرف کنند.

احمدی میانجی تصریح کرد: اگر کارمندان دستگاههای دولتی خدمت صادقانه به مردم را بیش از پیش سرلوحه کارهای خود قرار دهند بطوریکه رضایت مردم جلب شود دیگر شاهد بروز فتنه ای در کشور نخواهیم بود.