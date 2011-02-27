سالن اجلاس غیر متعهدها در اصفهان در آستانه اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها ظهر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به تازگی معاونت راهبردی ریاست جمهوری موافقت نامه این پروژه را ترتیب داده که این اتفاق سبب اجرایی شدن این طرح خواهد شد.
رئیس شورای شهر اصفهان افزود: دستگاه اجرایی این طرح از سوی دولت، شهرداری اصفهان معرفی شده است.
حاج رسولیها با اشاره سوابق شهرداری اصفهان در زمینه اجرای طرحهای مختلف ادامه داد: بدون شک شهرداری اصفهان توانایی اجرای این پروژه را دارد.
وی در خصوص فواید این طرح در اصفهان اظهار داشت: با اجرای پروژه سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد شاهد پیشرفتهای عمده در اصفهان خواهیم بود.
رئیس شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته عملیات اجرایی پروژه سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد تا پایان سال جاری در اصفهان آغاز خواهد شد.
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