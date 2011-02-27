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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

سالن اجلاس غیر متعهدها در اصفهان در آستانه اجراست

سالن اجلاس غیر متعهدها در اصفهان در آستانه اجراست

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به پروژه احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در اصفهان گفت: با توجه به تلاشهایی که از طرف مسئولان اصفهان انجام شد سرانجام این پروژه در آستانه اجرا قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها ظهر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به تازگی معاونت راهبردی ریاست جمهوری موافقت نامه این پروژه را ترتیب داده که این اتفاق سبب اجرایی شدن این طرح خواهد شد.

رئیس شورای شهر اصفهان افزود: دستگاه اجرایی این طرح از سوی دولت، شهرداری اصفهان معرفی شده است.

حاج رسولی‌ها با اشاره سوابق شهرداری اصفهان در زمینه اجرای طرح‌های مختلف ادامه داد: بدون شک شهرداری اصفهان توانایی اجرای این پروژه را دارد.

وی در خصوص فواید این طرح در اصفهان اظهار داشت: با اجرای پروژه سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد شاهد پیشرفتهای عمده در اصفهان خواهیم بود.

رئیس شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته عملیات اجرایی پروژه سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد تا پایان سال جاری در اصفهان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1262805

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