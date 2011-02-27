سالن اجلاس غیر متعهدها در اصفهان در آستانه اجراست

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به پروژه احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در اصفهان گفت: با توجه به تلاشهایی که از طرف مسئولان اصفهان انجام شد سرانجام این پروژه در آستانه اجرا قرار گرفته است.