به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلی‌بینا با اشاره به پیشرفت‌های کشور در تمام زمینه‌ها طی 32 سال گذشته اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایران قله‌های پیشرفت و توسعه را یکی پس از دیگری درهم نوردیده و به افتخارات زیادی درحیطه‌های مختلف دست یافته است.



وی تصریح کرد: البته این پیشرفت‌ها که در سایه رهبری‌های حکیمانه بنیانگذار کبیر انقلاب و پس از آن رهبر فرازانه انقلاب حاصل شده است به کام دشمنان ما خوش نیامده است و از ابتدای انقلاب از طرق مختلف مترصد ضربه زدن به انقلاب مردمی ایران هستند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم اظهار داشت: آنچه که توانسته همچنان انقلاب ایران را پس از 32 سال مقتدرانه به پیش ببرد اصل ولایت فقیه و تمسک آحاد ملت به این اصل اساسی انقلاب است که باعث شده است تمام توطئه‌های دشمنان نیز خنثی شود.



وی گفت: البته سرسپردگان دولت‌های استعماری و استبدادی در فتنه بعد از انتخابات سال 88 تمام سعی خود را برای ضربه زدن به اصل ولایت فقیه به کار بستند اما بصیرت و هوشیاری مردم مانع خدشه به این اصل اساسی شدند.



مهندس توکلی‌بینا در بخش دیگری از سخنان خود برخی از پیشرفت‌های کشور به ویژه استان قم را در بخش آب و فاضلاب پس از انقلاب مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: ساخت سد 15 خرداد، ساخت دو تصفیه خانه فاضلاب، ساخت تصفیه خانه آب، طراحی ساخت یک تصفیه‌خانه بزرگ آب، اجرای هزار و 500 کیلومتر شبکه آب، اجرای 600 کیلومتر شبکه فاضلاب، حفر تعدادی زیادی چاه و افزایش 5 برابری مشترکان، تنها بخشی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی در این بخش است.



وی کنترل از راه دور تاسیسات آب و فاضلاب را از دیگر افتخارات شرکت آب و فاضلاب قم دانست و خاطرنشان کرد: ما مفتخریم تنها شرکتی در سطح کشور هستیم که تمام فرایند‌های آب را کاملا به صورت هوشمند و اتوماتیک و از راه دور به شعاع هشتاد کیلومتر مدیریت می‌کنیم.



مطلوبیت بهداشتی آب قم 99.8 درصد است



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خشکسالی بی سابقه سال جاری اظهار داشت: به فضل خدا و با تلاش و همت مضاعف شبانه‌روزی همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب و همچنین همکاری و پیگیری مستمر مدیران وزارت نیرو و مسئولان استان توانستیم بدون اعمال جیره بندی آب از بحران خشکسالی عبور کنیم.



وی گفت: در سال جاری به منظور گذر ایمن از بحران خشکسالی بیش از 100 چاه آب در مناطق مختلف احصا کردیم که توانستیم 20 حلقه چاه که از نظر فنی و بهداشتی قابلیت لازم را داشت به شبکه تامین آب شهر قم اضافه نماییم.



توکلی‌بینا در ادامه با اشاره به فقر سفره‌های آب زیرزمینی یادآور شد: به همین علت عمق چاه‌های آب را از 70 متر به 150 تا 250 رساندیم تا بتوانیم آب لازم برای تأمین نیاز شهروندان را تأمین کنیم.



وی با تأکید نظارت کامل بر سلامت و بهداشت آب توزیعی در شهر قم ابراز داشت: بنا بر تأیید مرکز بهداشت استان، مطلوبیت بهداشتی آب قم 99.8 درصد است و این میزان از میانگین کشوری نیز بالاتر است.