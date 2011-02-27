به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نشست خبری سرمربیان و کاپیتان‌های تیم های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان فردا ایران ساعت 18 فردا دوشنبه در سالن کنفرانس باشگاه الهلال برگزار می‌شود. در این نشست خبری امیر قلعه‌نویی سرمربی و سیدهادی عقیلی کاپیتان تیم فوتبال سپاهان ایران به سوالات خبرنگاران عربستانی پاسخ می‌دهند.

همچنین شاگردان امیر قلعه‌نویی که در هتل رادیسون شهر ریاض مستقر هستند، عصر امروز یکشنبه دومین جلسه تمرین خود را در زمین شاهزاده فیصل بن فهد برگزار می‌کنند.

از سوی دیگر روزنامه عکاظ در گزارشی به حضور تیم سپاهان در عربستان اشاره کرد و از حضور عبدالکریم الجاسر عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی و فهد الحمیدی قائم مقام باشگاه الهلال در مراسم استقبال از این تیم ایرانی خبر داد. ضمن اینکه در این گزارش به برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال سپاهان اصفهان در زمین چمن ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد اشاره شده است.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان سه‌شنبه دهم اسفندماه در نخستین دیدارش در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه بین المللی ملک فهد مهمان تیم الهلال عربستان است.