۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

پاپ از پزشکان خواست زنان را علیه سقط جنین مورد حمایت قرار دهند

پاپ از پزشکان خواست زنان را در برابر این تفکر فریب‌آمیز که سقط جنین می‌تواند راه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا سلامتی باشد مورد حمایتهای خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ بندیکت شانزدهم در سخنرانی خود برای اعضای آکادمی پاپی زندگی به عنوان هیئت مشورتی واتیکان در زمینه اخلاق زیستی، موضع قاطعانه کلیسای کاتولیک را که مخالفت با سقط جنین است مورد تأکید قرار داد.

رهبر کاتولیکهای جهان استدلال کرد که زنان اغلب متقاعد می‌شوند که سقط جنین انتخاب قانونی است و در برخی موارد اقدامی درمانی برای ممانعت از رنج کشیدن کودکان آنها است. این فرآیند متقاعد کردن زنان گاهی توسط پزشکان خود آنها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سقط جنین هیچ مشکلی را حل نمی‌کند از پزشکان خواست از وظیفه خود دست نکشیده و از وجدان زنان در برابر این تفکر فریب‌آمیز حمایت کنند.

تعالیم و آموزه‌های کلیسای کاتولیک تصریح می‌کنند که زندگی با لقاح و مرگ طبیعی آغاز شده و خاتمه می‌یابد که این امر متضمن این معنا است که واتیکان با اتانازی و سقط جنین مخالفت است.

